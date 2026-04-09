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Colapso en las urgencias del Hospital de Valme tras una madrugada de máxima presión asistencial

En menos de 24 horas se atendieron 497 entradas en Urgencias.

Hospital de Valme, en Sevilla

Hospital de Valme, en SevillaEuropa Press

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Estefanía Ruiz
Publicado:

Las Urgencias del Hospital Universitario de Valme han vivido este martes una de las jornadas más complicadas de las últimas semanas, con una situación de saturación extrema que ha vuelto a poner el foco sobre la presión estructural que soporta el sistema sanitario. Desde primera hora de la mañana, el área de atención urgente presentaba una imagen de colapso, con decenas de pacientes pendientes de ingreso y espacios asistenciales completamente ocupados.

Según fuentes sanitarias y representantes sindicales, la madrugada estuvo marcada por una entrada masiva de pacientes que terminó desbordando la capacidad del servicio. A las primeras horas del día se contabilizaban hasta 66 personas a la espera de una cama hospitalaria, una cifra que refleja la magnitud del problema. La falta de espacio obligó a utilizar todas las zonas habilitadas para observación y tránsito, así como pasillos y áreas anexas a las consultas.

La gran afluencia provocó que las zonas destinadas a pacientes pendientes de ingreso alcanzaran rápidamente su límite, obligando al personal a activar de forma escalonada distintos espacios internos del hospital para dar respuesta a la demanda.

Trabajadores del centro describen escenas de largas esperas en condiciones muy difíciles, con pacientes permaneciendo durante horas en camillas situadas en pasillos y acompañantes sin posibilidad de sentarse. La presión asistencial se dejó sentir especialmente en las áreas de observación, donde la estancia, concebida como temporal, se prolongó durante buena parte de la noche y la mañana.

Desde el Hospital aseguran que el pico se produjo únicamente a principio de esta semana con un incremento significativo tras las vacaciones de Semana Santa y que se trata de un hecho puntual. Insisten además en que la situación ya se ha normalizado y que se activaron los protocolos de refuerzo de profesionales pertinentes, garantizando en todo momento una atención segura y de calidad.

Los sindicatos niegan por completo que se trate de una situación puntual. La delegada sindical de SATSE, Rocío Nuño señala que a diario el hospital se ve superado por más de 400 entradas en urgencias y subraya "no damos abasto ni el personal ni las instalaciones, no podemos más".

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