Noticias de hoy, jueves 9 de abril de 2026

Primer día de alto el fuego y todo el mundo se pregunta: ¿Dónde está Donald Trump? Al presidente de EE.UU. no se le ha visto desde antes del anuncio de tregua.

Vance dice que "los iraníes tienen que dar el siguiente paso"

El vicepresidente JD Vance deja el balón en el tejado de Irán. "Los iraníes tienen que dar el siguiente paso o el presidente tiene muchas opciones de volver a la guerra". La Casa Blanca lanza esta nueva amenaza cuando la tregua de cristal apenas cumple un día. El tira y afloja está en los puntos del acuerdo que ambos incumplen: por Ormuz apenas han pasado cuatro barcos de carga, mientras Irán promete facilitar el paso de petroleros, pero insiste, el Líbano entra en el acuerdo de paz. Sin embargo, Estados Unidos e Israel lo niegan.

Israel lanza el ataque más sangriento sobre Líbano

Durante las primeras horas de alto el fuego, Israel ha aprovechado para lanzar el ataque más sangriento sobre el Líbano. Más de 250 personas han muerto por los bombardeos hebreos. Hezbolá, la milicia pro iraní, promete seguir hostigando a Israel. Mientras, la tranquilidad no llega al Golfo Pérsico: Arabia Saudí, Kuwait y Bahrein denuncian ataques de drones sobre su territorio.

Trump vuelve a amenazar con salirse de la OTAN

Trump vuelve a amenazar con salirse de la OTAN. Así se lo ha dicho a Mark Rutte, que fue recibido por Marco Rubio porque el presidente lleva desaparecido dos días. No hay imágenes de esa reunión. El presidente de Estados Unidos sólo se comunica a través de su red social para decir que la OTAN no le apoyó cuando la necesitaba. Vuelve a recordar la polémica con Groenlandia.

Carmen Pano, en el juicio por el 'caso mascarillas'

Hoy declara la empresaria Carmen Pano en el juicio por el 'caso mascarillas', asegura que llevó dinero en efectivo en bolsas de basura a la sede del PSOE.

Investigación caso Adamuz

La rotura en la vía de Adamuz se habría producido un día antes del descarrilamiento que acabó con la vida de 46 personas. Es lo que asegura un nuevo informe de la Guardia Civil. También ha detectado que el empleado que revisó el documento de los raíles no tenía la titulación específica y los que examinaron la vía carecían de la experiencia mínima.

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