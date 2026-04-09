Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 9 de abril de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 9 de abril de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 9 de abril de 2026 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Primer día de alto el fuego y todo el mundo se pregunta: ¿Dónde está Donald Trump? Al presidente de EE.UU. no se le ha visto desde antes del anuncio de tregua.

Vance dice que "los iraníes tienen que dar el siguiente paso"

El vicepresidente JD Vance deja el balón en el tejado de Irán. "Los iraníes tienen que dar el siguiente paso o el presidente tiene muchas opciones de volver a la guerra". La Casa Blanca lanza esta nueva amenaza cuando la tregua de cristal apenas cumple un día. El tira y afloja está en los puntos del acuerdo que ambos incumplen: por Ormuz apenas han pasado cuatro barcos de carga, mientras Irán promete facilitar el paso de petroleros, pero insiste, el Líbano entra en el acuerdo de paz. Sin embargo, Estados Unidos e Israel lo niegan.

Israel lanza el ataque más sangriento sobre Líbano

Durante las primeras horas de alto el fuego, Israel ha aprovechado para lanzar el ataque más sangriento sobre el Líbano. Más de 250 personas han muerto por los bombardeos hebreos. Hezbolá, la milicia pro iraní, promete seguir hostigando a Israel. Mientras, la tranquilidad no llega al Golfo Pérsico: Arabia Saudí, Kuwait y Bahrein denuncian ataques de drones sobre su territorio.

Trump vuelve a amenazar con salirse de la OTAN

Trump vuelve a amenazar con salirse de la OTAN. Así se lo ha dicho a Mark Rutte, que fue recibido por Marco Rubio porque el presidente lleva desaparecido dos días. No hay imágenes de esa reunión. El presidente de Estados Unidos sólo se comunica a través de su red social para decir que la OTAN no le apoyó cuando la necesitaba. Vuelve a recordar la polémica con Groenlandia.

Carmen Pano, en el juicio por el 'caso mascarillas'

Hoy declara la empresaria Carmen Pano en el juicio por el 'caso mascarillas', asegura que llevó dinero en efectivo en bolsas de basura a la sede del PSOE.

Investigación caso Adamuz

La rotura en la vía de Adamuz se habría producido un día antes del descarrilamiento que acabó con la vida de 46 personas. Es lo que asegura un nuevo informe de la Guardia Civil. También ha detectado que el empleado que revisó el documento de los raíles no tenía la titulación específica y los que examinaron la vía carecían de la experiencia mínima.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El portavoz de las víctimas de Adamuz, tras conocer que la vía se rompió 22 horas antes: "Es increíble que puedan pasar estas cosas en el siglo XXI"

El Gobierno defiende su respuesta ante la tragedia de Adamuz y el PP le acusa de generar confusión y miedo

Publicidad

Sociedad

El Gobierno defiende su respuesta ante la tragedia de Adamuz y el PP le acusa de generar confusión y miedo

El portavoz de las víctimas de Adamuz, tras conocer que la vía se rompió 22 horas antes: "Es increíble que puedan pasar estas cosas en el siglo XXI"

Detenido un hombre por intentar ahorcar a su perro en Ciudad Real

Detenido un hombre por intentar ahorcar a su perro en Ciudad Real

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 9 de abril de 2026

Efemérides de hoy 9 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 9 de abril?
Efemérides

Efemérides de hoy 9 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 9 de abril?

baño antidroga
Drogas

Instalan luces azules en los baños de la Universidad de Lleida para evitar el consumo de drogas

Varias personas durante una concentración, frente al Hospital Universitario Puerta del Hierro, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). La concentración se enmarca en la huelga médica y facultativa convocada a nivel estatal contra el nuevo Estatuto Marco, que los médicos consideran insuficiente y reclaman sustituir por un estatuto propio. Exigen reducir la jornada, regular mejor las guardias y mejorar sus condiciones laborales y de jubilación. 20 MARZO 2026 Diego Radamés / Europa Press 2...
Huelga sanitarios

Nueva reunión fallida entre Sindicatos y Ministerio de Sanidad: el Comité de Huelga no acepta la intermediación externa

Los Sindicatos Médicos y el Ministerio de Sanidad se reunían con la intención de seguir trabajando en el Estatuto Marco, llegar a acuerdos sobre puntos en los que no se había avanzado lo suficiente, y así desconvocar la huelga prevista para el 27, 28, 29 y 30 de abril.

Varios cientos de educadoras de escuelas infantiles de 0-3 años se han concentrado ante el Ministerio de Educación
Huelga educadores

Huelga en escuelas infantiles de Madrid: educadoras denuncian altas ratios, sueldos precarios y aulas a más de 34 grados

Centenares de profesionales del ciclo 0-3 años se concentran en la Consejería de Educación mientras reclaman mejores condiciones laborales, reducción de alumnos por aula y más recursos para garantizar la calidad educativa.

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Un funcionaria viguesa logra que la justicia duplique sus dietas durante 120 días de asistencia a un curso en Madrid

Un grupo de jóvenes observa cómo uno de ellos le propina una paliza a un menor de edad en Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona.

Detenido el presunto autor de la agresión a un menor en Sant Joan de Vilatorrada

El camarero ayuda a la niña que sufría el atragantamiento en Sevilla.

VÍDEO: Un camarero salva la vida de una niña que se atragantó en un bar de Sevilla

Publicidad