Dos detenidos por robar joyas valoradas en 8.530 euros en una joyería de Barcelona

Este martes los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 36 años y a una mujer de 25 como presuntos autores de un robo con violencia en una joyería de la calle Gran de Gràcia, en Barcelona. Los detenidos cuentan con antecedentes por sucesos similares en Reus, Tarragona, Girona, y algunos sitios de Europa.

Sin embargo, el hombre contaba con una orden de detención emitida desde Luxemburgo por un robo con violencia en una vivienda, al igual que una orden de busca y captura emitida por Austria y Francia.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de mayo, mientras uno vigilaba y otro manipulaba los cierres consiguieron forzar una vitrina para llevarse varias piezas mientras la dependienta estaba distraída. Incluso uno de ellos entró minutos más tarde a la tienda para llevarse más joyas. Las joyas que consiguieron sustraer estaban valoradas de 8.530 euros, según han informado en un comunicado.

Las declaraciones de los testigos como las imágenes de las cámaras de seguridad han facilitado a los investigadores identificar el vehículo utilizado en la huida, y localizar a su dueño, que había prestado unos días antes su coche a una mujer, un hecho clave para identificar a los sospechosos.

La investigación continúa abierta para esclarecer los hechos y determinar si hay más hurtos de características similares cometidos en Cataluña.

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