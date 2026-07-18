Efemérides de hoy 18 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 18 de julio?

El 18 de julio de 2019, las oficinas del estudio Kyoto Animation arden después de que un pirómano las incendie. El atentado provoca la muerte de 36 empleados y deja 32 heridos a causa de la inhalación de humo tóxico y quemaduras graves. El autor material, Shinji Aoba, accedió a las instalaciones a las 10:30 (hora local) vertiendo gasolina de un bidón y, al grito de “¡Mueran todos!”, prendió el combustible. El fuego se propagó de forma vertical inmediata debido a que las escaleras de caracol generaron un efecto chimenea. Las investigaciones judiciales confirmaron que el móvil de Aoba fue la venganza por un presunto plagio de una novela de su autoría, gritando “¡Lo habéis copiado!” tras ser retenido por los vecinos. La tragedia conmocionó a la industria del anime global, donde Kyoto Animation es ampliamente reconocido por la producción de obras de referencia como “Clannad” o “La melancolía de Haruhi Suzumiya”.

Un 18 de julio, pero de 2018, la estudiante universitaria Mollie Tibbets desaparece sin dejar rastro. La joven fue vista por última vez a las 19:30 (hora local), salió de casa del hermano de su novio para correr en la calma de la noche. Durante más de un mes, la noticia acaparó la atención de la población de los Estados Unidos. La prensa dio una cobertura extensa al caso, su padre y pareja atendieron a los medios solicitando la colaboración ciudadana para poder encontrar a la muchacha. Paralelamente, la investigación consiguió cercar a un sospechoso, Christian Rivera, quien terminó conduciendo a los agentes de la División de Investigación Criminal hasta los restos de la víctima en un maizal oculto. Tras un proceso penal resuelto en 2021, el acusado fue condenado por unanimidad a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 18 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 18 de julio?

1870.- Se aprueba la infalibilidad pontificia durante el primer Concilio Vaticano, con Pio IX.

1898.- Pierre y Marie Curie descubren el polonio, originariamente denominado Radio F.

1925.- Se publica en Berlín el primer volumen de libro de Hitler 'Mein Kampf' ('Mi lucha').

1936.- Comienza el golpe de Estado contra la república española en la península. Dimite el presidente del Gobierno, Santiago Casares.

1947.- Jorge VI del Reino Unido sanciona la ley de Independencia de la India británica, que divide en dos países: India y Pakistán.

1968.- Constitución de la empresa de microprocesadores NM Electronics, luego Integrated Electronics (Intel).

1988.- Irán acepta la resolución 598 de la ONU sobre el alto el fuego en la guerra que mantiene con Irak desde 1980, quien lo admite el 8 de agosto.

1991.- Comienza la I Cumbre Iberoamericana, en Guadalajara (México), con la participación de los mandatarios de los 21 países.

1994.- El Frente Patriótico Ruandés comunica a la ONU el fin de la guerra tras su victoria. Hubo genocidio de cerca de un millón de tutsis y hutus moderados.

2002.- La Policía francesa y la Guardia Civil desarticulan la cúpula del GRAPO y detienen a 14 de sus miembros.

2017.- Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, es detenido y encarcelado en una operación anticorrupción.

¿Quién nació el 18 de julio?

1888.- Margarita Xirgú, actriz española.

1927.- Kurt Masur, director de orquesta alemán.

1938.- Santiago Martín, 'El Viti', torero español.

1947.- Steve Forbes, editor y político norteamericano.

1963.- María Pagés, bailaora y coreógrafa española.

1976.- Elsa Pataky, actriz española.

1977.- Ángel León, cocinero español.

¿Quién murió el 18 de julio?

1721.- Antoine Watteau, pintor francés.

1817.- Jane Austen, escritora británica.

1872.- Benito Juárez, expresidente mexicano.

1993.- Jean Negulesco, cineasta estadounidense.

1996.- Javier Escrivá, actor español.

2000.- José Ángel Valente, poeta español.

2020.- Juan Marsé, escritor español.

¿Qué se celebra el 18 de julio?

Hoy, 18 de julio, se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela.

Horóscopo del 18 de julio

Los nacidos el 18 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 18 de julio

Hoy, 18 de julio, se celebran los santos Federico, Marina, Gundenes y Emiliano de Doróstoro.