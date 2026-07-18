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Noticias de hoy, sábado 18 de julio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 18 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, 14 de marzo de 2026

Noticias de hoy, sábado 18 de julio de 2026 | Antena 3 Noticias

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Continúa la plaga de incendios en España. El de Cinco Villas, en Zaragoza, se ha convertido ya en el peor fuego en lo que llevamos de año, sigue fuera de control y ha calcinado más de 14.000 hectáreas.

5.400 hectáreas afectadas en el incendio de La Mierla

Mientras tanto, en la provincia de Guadalajara, el incendio originado en La Mierla mantiene una situación también muy complicada. Ha afectado ya a 5.400 hectáreas desde que fue detectado, y ha hecho necesario evacuar otra localidad, con lo que ya son 12 los municipios evacuados con unas 600 personas desplazadas.

Seis meses de Adamuz

Se cumplen seis meses del accidente de Adamuz, en el que perdieron la vida 46 personas y otras 150 resultaron heridas. Desde entonces, las víctimas continúan enfrentándose a las secuelas físicas y psicológicas de una tragedia que marcó sus vidas. Mientras la investigación judicial sigue su curso, los afectados reclaman que se esclarezcan las causas del siniestro, y se adopten medidas para evitar que vuelva a repetirse.

Feijóo critica los casos de corrupción

El Partido Popular critica los casos de corrupción del entorno socialista, y pide a la izquierda no mirar para otro lado. Lo ha dicho Feijóo en el acto de presentación de sus candidatos a las próximas elecciones municipales.

La final del Mundial, el evento más caro de la historia

La final del Mundial de mañana entre España y Argentina, se ha convertido en el evento deportivo más caro de la historia de EEUU en el mercado de reventa de entradas. Entre la entrada, los vuelos y el alojamiento, como mínimo, el gasto supera los 13.000 euros.

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Sociedad

Detenido un vecino de 69 años por el conato de incendio de Masca y otros dos fuegos recientes

Detenido un vecino de 69 años por el conato de incendio de Masca y otros dos fuegos recientes

Última hora de los incendios en España en directo: El incendio de Guadalajara ha afectado ya a 5.400 hectáreas y aumentan las evacuaciones

Última hora de los incendios en España en directo: El incendio de Guadalajara ha afectado ya a 5.400 hectáreas y aumentan las evacuaciones

Detenido un hombre e investigado otro por presuntamente provocar 15 incendios en la provincia de Zamora

Detenido un hombre e investigado otro por su presunta relación con 15 incendios en Zamora

Noticias de hoy, 14 de marzo de 2026
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Noticias de hoy, sábado 18 de julio de 2026

Accidente Adamuz
ACCIDENTE ADAMUZ

Seis meses del accidente de Adamuz: las víctimas siguen reclamando respuestas

Coche aparcado de Ertzaintza.
Homicidio

Detenida por agredir con un cuchillo de 12 centímetros a su expareja, que había infringido una orden de alejamiento

La detenida ha sido acusada por un presunto delito de intento de homicidio, y también se le investiga por un delito de atentado por agredir a un ertzaina.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
Robo

Dos detenidos por robar joyas valoradas en 8.530 euros en una joyería de Barcelona

Los sospechosos cuentan con antecedentes similares e incluso, uno de ellos, con una orden de detención.

Vehículo de Bombers de la Generalitat.

Cinco heridos tras la explosión de un coche aparcado en una calle de Lleida

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Coche de la Policía Local de Algeciras

Detenido un hombre en Valencia por asesinar a su hermano

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