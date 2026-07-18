Noticias de hoy, sábado 18 de julio de 2026

Continúa la plaga de incendios en España. El de Cinco Villas, en Zaragoza, se ha convertido ya en el peor fuego en lo que llevamos de año, sigue fuera de control y ha calcinado más de 14.000 hectáreas.

5.400 hectáreas afectadas en el incendio de La Mierla

Mientras tanto, en la provincia de Guadalajara, el incendio originado en La Mierla mantiene una situación también muy complicada. Ha afectado ya a 5.400 hectáreas desde que fue detectado, y ha hecho necesario evacuar otra localidad, con lo que ya son 12 los municipios evacuados con unas 600 personas desplazadas.

Seis meses de Adamuz

Se cumplen seis meses del accidente de Adamuz, en el que perdieron la vida 46 personas y otras 150 resultaron heridas. Desde entonces, las víctimas continúan enfrentándose a las secuelas físicas y psicológicas de una tragedia que marcó sus vidas. Mientras la investigación judicial sigue su curso, los afectados reclaman que se esclarezcan las causas del siniestro, y se adopten medidas para evitar que vuelva a repetirse.

Feijóo critica los casos de corrupción

El Partido Popular critica los casos de corrupción del entorno socialista, y pide a la izquierda no mirar para otro lado. Lo ha dicho Feijóo en el acto de presentación de sus candidatos a las próximas elecciones municipales.

La final del Mundial, el evento más caro de la historia

La final del Mundial de mañana entre España y Argentina, se ha convertido en el evento deportivo más caro de la historia de EEUU en el mercado de reventa de entradas. Entre la entrada, los vuelos y el alojamiento, como mínimo, el gasto supera los 13.000 euros.

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