Detenido un hombre en Valencia por asesinar a su hermano

La Guardia Civil ha detenido en Montserrat, Valencia, a un hombre de 50 años acusado de un homicidio en grado de tentativa tras asesinar a su hermano. El individuo después de cometer el crimen se ha atrincherado en su vivienda con diversas armas blancas.

La Central operativa de Servicios de los familiares de la víctima ha recibido el aviso en el que se informaba que un hombre había apuñalado de gravedad a su hermano y se había atrincherado en su vivienda armado, según informo el instituto armado en un comunicado.

Además, la situación revestía una "alta peligrosidad" por los antecedentes del detenido y la "extrema violencia" de los mismos. Por ello, diversas patrullas de la Guardia Civil han acudido al lugar, junto a la Policía Local de Montserrat, y han realizado un cerco de la vivienda con el fin de proceder a la detención del autor.

El dispositivo se ha alargado durante varias horas y, tras la necesidad de hacer uso de las medidas de compulsión "mínimas" necesarias y arrebatarle el arma, los agentes han conseguido reducir al autor y proceder a su detención.

Se trata de un hombre de 50 años a quien se le atribuye un delito homicidio en grado de tentativa. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de Alberic con la colaboración de la Policía Local de Montserrat y las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet.

Varios casos similares en los últimos años

Lamentablemente esta clase de 'homicidios fraternales' están siendo habituales en los últimos años en España.

Hace poco más de cuatro meses fue detenido un hombre en Ermua por acuchillar a su hermano en varias zonas del cuerpo. También en julio de 2025 otro individuo fue arrestado también por acabar con la vida de su hermano en Calldetenes, así como en 2024 ocurrió lo mismo en Madrilejos, Toledo; entre otros homicidios cometidos entre hermanos.

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