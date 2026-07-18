Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Homicidio

Detenido un hombre en Valencia por asesinar a su hermano

El suceso ha ocurrido en el municipio de Montserrat. El individuo, de unos 50 años se atrincheró en su vivienda armado tras cometer el asesinato.

Coche de la Policía Local de Algeciras

Coche de la Policía Local de Algeciras Europa Press

Publicidad

Juan Vivancos
Publicado:

La Guardia Civil ha detenido en Montserrat, Valencia, a un hombre de 50 años acusado de un homicidio en grado de tentativa tras asesinar a su hermano. El individuo después de cometer el crimen se ha atrincherado en su vivienda con diversas armas blancas.

La Central operativa de Servicios de los familiares de la víctima ha recibido el aviso en el que se informaba que un hombre había apuñalado de gravedad a su hermano y se había atrincherado en su vivienda armado, según informo el instituto armado en un comunicado.

Además, la situación revestía una "alta peligrosidad" por los antecedentes del detenido y la "extrema violencia" de los mismos. Por ello, diversas patrullas de la Guardia Civil han acudido al lugar, junto a la Policía Local de Montserrat, y han realizado un cerco de la vivienda con el fin de proceder a la detención del autor.

El dispositivo se ha alargado durante varias horas y, tras la necesidad de hacer uso de las medidas de compulsión "mínimas" necesarias y arrebatarle el arma, los agentes han conseguido reducir al autor y proceder a su detención.

Se trata de un hombre de 50 años a quien se le atribuye un delito homicidio en grado de tentativa. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de Alberic con la colaboración de la Policía Local de Montserrat y las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet.

Varios casos similares en los últimos años

Lamentablemente esta clase de 'homicidios fraternales' están siendo habituales en los últimos años en España.

Hace poco más de cuatro meses fue detenido un hombre en Ermua por acuchillar a su hermano en varias zonas del cuerpo. También en julio de 2025 otro individuo fue arrestado también por acabar con la vida de su hermano en Calldetenes, así como en 2024 ocurrió lo mismo en Madrilejos, Toledo; entre otros homicidios cometidos entre hermanos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El detenido por el incendio de Lozoyuela tiene antecedentes, intentó huir y tenía material inflamable

La Comunidad se personará como acusación popular en la causa contra el detenido por el incendio de Lozoyuela

Publicidad

Sociedad

Incendio en La Mierla

Última hora de los incendios en España en directo: El fuego de Orés ya es el más extenso en lo que va de año con 15.400 hectáreas quemadas

Coche aparcado de Ertzaintza.

Detenida por agredir con un cuchillo de 12 centímetros a su expareja, que había infringido una orden de alejamiento

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Dos detenidos por robar joyas valoradas en 8.530 euros en una joyería de Barcelona

Vehículo de Bombers de la Generalitat.
SUCESOS

Cinco heridos tras la explosión de un coche aparcado en una calle de Lleida

Desarticulan una red de carreras ilegales en Toledo: 17 detenidos y 25 investigados
Carreras ilegales

Desarticulan una red de carreras ilegales en Toledo: 17 detenidos y 25 investigados

Coche de la Policía Local de Algeciras
Homicidio

Detenido un hombre en Valencia por asesinar a su hermano

El suceso ha ocurrido en el municipio de Montserrat. El individuo, de unos 50 años se atrincheró en su vivienda armado tras cometer el asesinato.

Incendio provocado en los estudios de Kyoto Animation
Efemérides

Efemérides de hoy 18 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 18 de julio?

Consulta las efemérides de hoy 18 de julio de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Los bomberos trabajan para apagar las llamas

Los incendios en España dejan 12.600 hectáreas calcinadas en Orés, Zaragoza, y evacúan 11 municipios en Guadalajara

Trenes de Cercanías Santander

Muere un hombre arrollado por un tren de Cercanías en Ojaiz, Santander

Muere un hombre de 78 años en una playa de Santa Pola (Alicante)

Muere un hombre de 78 años tras ser rescatado en una playa de Santa Pola (Alicante)

Publicidad