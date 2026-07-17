¿A qué edad debemos darles el teléfono móvil a nuestros hijos? Cada vez más padres admiten sentir presión

¿Cuál es la mejor edad para darles el teléfono móvil a nuestros hijos? En muchos casos se ha convertido en el regalo estrella de las comuniones, pero realmente ¿puede un niño de nueve años utilizar con responsabilidad un dispositivo como este? ¿Es consciente un niño de tan corta edad de los peligros que conlleva un dispositivo móvil de estas características? Todas estas preguntas y muchas más se repiten en la cabeza de los padres.

No es un tema menor. Un estudio realizado por la firma SPC señala que más del 70 % de los padres españoles tiene dudas a la hora de decidir a qué edad entregar el móvil a sus hijos. Y otro dato relevante: más de la mitad dice haber sentido presión por el entorno para dárselo; es decir, muchos lo hacen antes de lo que consideran apropiado para que sus hijos no sean los únicos del grupo que no lo tienen. Desde Antena 3 Noticias hemos salido a la calle para preguntar. Una encuesta general, sin base científica, pero que ha sido, cuando menos, reveladora.

Salimos a la calle a preguntar: ¿qué dicen los padres?

Y es que no tardamos demasiado en confirmarlo: la duda está en la calle. La práctica totalidad de los padres a los que les hemos preguntado, padres de niños menores de edad de diversas edades, suspira, exclama, sonríe de manera nerviosa, pone los ojos en blanco… Gestos de todo tipo que resumen un sentimiento común: preocupación. Al escuchar la pregunta, coinciden: nadie sabe cuál es la edad indicada. Y, lo que es peor, no parece fácil averiguarlo.

Es el caso de Ana. Ella y su marido decidieron darle el teléfono a su hija Nuria a los 13 años. Lo hicieron a regañadientes, nos cuenta. Ni siquiera entonces les parecía la edad adecuada, pero no pudieron retrasarlo más porque la presión era mucha. Fue de las últimas de su grupo de amigos en recibirlo. Ana confirma: "Empiezan a quedar, a hacer sus planes, y te das cuenta de que, si no lo tienen, se quedan fuera". Pero lo haces, en su caso, con preocupación.

Otra de las madres con las que nos encontramos nos dice que ella se lo ha dado "más o menos". Es decir, le ha comprado un teléfono a su hija, pero el dispositivo lo custodian ella y su marido: "La niña sabe que el teléfono es suyo, pero lo tenemos nosotros, su padre y yo. Ella puede disponer de él, pero con condiciones: una hora al día entre semana y dos horas los fines de semana". Es la fórmula que han considerado adecuada para ellos, y en eso insiste: "Cada familia tiene sus circunstancias y no es lo mismo un niño que, por alguna razón, lo necesite para comunicarse que otro que no; depende. Pero con cuidado, porque hay peligros".

Los padres de niños más pequeños son todavía más reacios, quizá exentos todavía del efecto presión. "Yo creo que 15 o 16", nos dice una madre. "Son peligrosísimos, no hay más que ver lo enganchados que están algunos", asegura una abuela.

Consultamos el tema con una experta, la psicóloga Laura López, de la Universidad de Santiago, quien nos asegura que no hay una edad establecida, pero que en lo que coinciden las asociaciones pediátricas y las organizaciones de la salud es en que «nunca antes de la adolescencia". A su entender, desde luego, no en la comunión. "Hay que ser conscientes de que los niños y los adolescentes todavía no tienen las herramientas adecuadas para saber todo lo que puede haber dentro de este escenario, que es una realidad en sí misma. No están preparados para afrontarlo, por lo que hay peligros". Por ello, el control es fundamental en todos los aspectos. Y no hay que olvidar algo fundamental: la comunicación. ¿El móvil es una herramienta más para comunicarse? Sí, pero no un sustituto del tú a tú. Menos aún en el hogar y cuando hablamos de menores.

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