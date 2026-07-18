Seis meses del accidente de Adamuz: las víctimas siguen reclamando respuestas

Seis meses después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida 46 personas y otras 150 resultaron heridas, las víctimas continúan enfrentándose a las secuelas físicas y psicológicas de una tragedia que marcó sus vidas. Mientras la investigación judicial sigue su curso, los afectados reclaman que se esclarezcan las causas del siniestro y se adopten medidas para evitar que vuelva a repetirse.

Una de las supervivientes es Elena Fragío, de 28 años, quien todavía es incapaz de entrar en la estación de trenes de Huelva y recuerda con nitidez los instantes previos al accidente. "Yo iba tan tranquila en una llamada telefónica cuando colgué a mi amiga y me puse a corregir el examen, porque yo venía de realizar una oposición. Cuando llevaba cinco preguntas corregidas se fue la luz y chocamos, fue súper rápido", relata.

"Hace un mes que dejé la silla de ruedas"

La autora del libro Adamuz, el último tren asegura que aquel viaje cambió su vida para siempre. Actualmente convive con una pérdida del 40% de audición y con diversas lesiones que condicionan su rutina diaria: "Hace apenas un mes que dejé la silla de ruedas, el jueves pasado me quitaron cristales que tenía todavía en el codo y este viernes me pusieron los audífonos", explica. Aunque reconoce la evolución experimentada en estos meses, advierte de que "tengo mucha rehabilitación por delante".

El presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper, insiste en la necesidad de esclarecer las causas del accidente. "Queremos conocer toda la verdad de por qué se partió la vía", afirma. Además, reconoce que las familias conviven con una "mezcla de sentimientos entre dolor, rabia e inquietud por cómo se sucede la investigación y el proceso judicial".

Respecto al apoyo recibido por parte de las administraciones, Samper explica que "se han recibido algunos adelantos de ayudas económicas, en algunos casos insuficientes". No obstante, asegura que una de las mayores preocupaciones de las víctimas es que "la red ferroviaria esté en las mismas condiciones que estaba cuando ocurrió este suceso".

Seis meses después del descarrilamiento, las secuelas siguen presentes entre quienes sobrevivieron a la tragedia, y entre las familias de las víctimas mortales. Mientras avanza la investigación judicial, los afectados mantienen su reclamación de justicia, transparencia y mejoras en la seguridad ferroviaria para que un accidente de estas características no vuelva a repetirse.

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