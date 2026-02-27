Noticias de hoy, viernes 27 de febrero de 2026

¿Estamos ante el retorno del rey Juan Carlos? La pregunta está en todos los debates después de que el papel del emérito haya quedado reforzado tras las desclasificación de los papeles del 23-F.

Se abre una puerta al regreso de Juan Carlos I

Feijóo ha abierto el debate después de que los papeles secretos del 23F avalaran a Juan Carlos Primero. Hay opiniones encontradas, debate político y también público. También está en la calle.

Pakistán declara la "guerra abierta" a Afganistán

Ataque total en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Las fuerzas afganas han lanzado ataques contra puestos de milicianos paquistaníes. Pakistán, potencia nuclear. Ha declarado "guerra abierta".

Fuga de benceno de una petrolera en Muskiz

En Muskiz, en Bizkaia, un escape de benceno de una planta petrolera cercana ha obligado al gobierno vasco a decretar medidas "preventivas". Aconsejan no llevar esta mañana a los niños al colegio ni a mayores a centros residenciales. El aire está contaminado en este municipio de 8000 vecinos.

Pedro Sánchez desmiente un problema de salud

Pedro Sánchez sale al paso de las últimas informaciones que hablaban de que padece una enfermedad cardíaca, dice que han vuelto los bulos.