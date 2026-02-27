Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, viernes 27 de febrero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 27 de febrero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Antena 3 Noticias
Publicado:

¿Estamos ante el retorno del rey Juan Carlos? La pregunta está en todos los debates después de que el papel del emérito haya quedado reforzado tras las desclasificación de los papeles del 23-F.

Se abre una puerta al regreso de Juan Carlos I

Feijóo ha abierto el debate después de que los papeles secretos del 23F avalaran a Juan Carlos Primero. Hay opiniones encontradas, debate político y también público. También está en la calle.

Pakistán declara la "guerra abierta" a Afganistán

Ataque total en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Las fuerzas afganas han lanzado ataques contra puestos de milicianos paquistaníes. Pakistán, potencia nuclear. Ha declarado "guerra abierta".

Fuga de benceno de una petrolera en Muskiz

En Muskiz, en Bizkaia, un escape de benceno de una planta petrolera cercana ha obligado al gobierno vasco a decretar medidas "preventivas". Aconsejan no llevar esta mañana a los niños al colegio ni a mayores a centros residenciales. El aire está contaminado en este municipio de 8000 vecinos.

Pedro Sánchez desmiente un problema de salud

Pedro Sánchez sale al paso de las últimas informaciones que hablaban de que padece una enfermedad cardíaca, dice que han vuelto los bulos.

Efemérides de hoy 27 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 27 de febrero? 

Sale a la venta Pokémon en Japón

Policía de Murcia

Dos adolescentes agreden a una menor en Murcia y una de ellas le arranca de un mordisco parte de una oreja

Vulcanólogo

Un vulcanólogo, sobre el terremoto en Canarias: "No tiene nada que ver con los enjambres sísmicos del Teide"

Antena3 Noticias
Bizkaia

El alcalde de Muskiz se queja de un "olor fuerte y malo durante todo el día": "Hasta la noche no recomendaron confinarnos"

Pelea de dos conductores
Pelea

Un conductor se lía a puñetazos con otro en plena calle en A Coruña

cocido
Día del Cocido

Cuatro vuelcos y una tradición con historia, así se saborea el Día Internacional del Cocido en Vallecas

El cocido es uno de los platos más típicos de la gastronomía española. Dentro de todas las variedades que existen, uno de los más conocidos y consumidos es el cocido madrileño.

Imagen de archivo de un coche de bomberos
Incendio

Muere una persona y otra resulta herida en un incendio en una vivienda en Ayerbe, Huesca

El fuego se habría originado en una chimenea de la tercera planta. La persona herida fue trasladada al hospital por inhalación de humo. No hizo falta desalojar el resto del edificio.

Imagen de archivo de una refinería en Muskiz

La fuga de benceno en una refinería de Muskiz, Bizkaia, obliga a los vecinos a permanecer confinados

Sale a la venta Pokémon en Japón

Paliza a un hombre en Barcelona

Brutal agresión grupal en Barcelona a un hombre con un cuchillo

