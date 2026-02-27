Noticias hoy
Noticias de hoy, viernes 27 de febrero de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 27 de febrero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
¿Estamos ante el retorno del rey Juan Carlos? La pregunta está en todos los debates después de que el papel del emérito haya quedado reforzado tras las desclasificación de los papeles del 23-F.
Se abre una puerta al regreso de Juan Carlos I
Feijóo ha abierto el debate después de que los papeles secretos del 23F avalaran a Juan Carlos Primero. Hay opiniones encontradas, debate político y también público. También está en la calle.
Pakistán declara la "guerra abierta" a Afganistán
Ataque total en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Las fuerzas afganas han lanzado ataques contra puestos de milicianos paquistaníes. Pakistán, potencia nuclear. Ha declarado "guerra abierta".
Fuga de benceno de una petrolera en Muskiz
En Muskiz, en Bizkaia, un escape de benceno de una planta petrolera cercana ha obligado al gobierno vasco a decretar medidas "preventivas". Aconsejan no llevar esta mañana a los niños al colegio ni a mayores a centros residenciales. El aire está contaminado en este municipio de 8000 vecinos.
Pedro Sánchez desmiente un problema de salud
Pedro Sánchez sale al paso de las últimas informaciones que hablaban de que padece una enfermedad cardíaca, dice que han vuelto los bulos.
Más Noticias
- Dos adolescentes agreden a una menor en Murcia y una de ellas le arranca de un mordisco parte de una oreja
- Un vulcanólogo, sobre el terremoto en Canarias: "No tiene nada que ver con los enjambres sísmicos del Teide"
- El alcalde de Muskiz se queja de un "olor fuerte y malo durante todo el día": "Hasta la noche no recomendaron confinarnos"
