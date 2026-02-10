Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El momento en el que detienen a un piloto en Brasil acusado de liderar una red de pornografía infantil durante ocho años

El arresto se produjo dentro del avión, minutos antes del despegue en el aeropuerto de Congonhas, en São Paulo.

Piloto Brasil

Detenido un piloto en Brasil acusado de liderar una red de pornografía infantil durante ocho años | Antena 3 Noticias

La Policía Civil de São Paulo ha detenido a un piloto de 63 años acusado de encabezar durante al menos ocho años una red dedicada a la explotación sexual y la pornografía infantil. El arresto se produjo cuando el hombre ya se encontraba a bordo de un avión, a punto de despegar desde el aeropuerto de Congonhas con destino a Río de Janeiro.

La operación, desarrollada este lunes, forma parte de una investigación iniciada en octubre de 2025 y que, según fuentes policiales, se prolongó durante cerca de tres meses. Los investigadores consideran que el detenido era una figura central dentro de una estructura criminal organizada, con reparto de funciones y una actuación continuada en el tiempo.

Una investigación con víctimas menores

De acuerdo con el Departamento de Homicidios y Protección Personal (DHPP), el piloto habría utilizado documentos de identidad falsos, registrados a nombre de adultos, para trasladar a niños, niñas y adolescentes a moteles. Entre las víctimas identificadas se encuentran tres hermanas de 10, 12 y 14 años.

La investigación apunta a que algunos de los abusos comenzaron cuando una de las menores tenía ocho años. En este mismo operativo fue arrestada una mujer de 55 años, la abuela de las niñas, acusada de haberlas entregado al piloto a cambio de dinero.

Operación "Abróchense los Cinturones"

El dispositivo policial ha sido bautizado como "Abróchense los Cinturones" y se centra en delitos de violación de persona vulnerable, favorecimiento de la prostitución, explotación sexual de menores y adolescentes, así como producción, almacenamiento y difusión de pornografía infantil.

Además, la organización es investigada por otros delitos como persecución reiterada, reclutamiento de menores, uso de documento falso y coacción. Las autoridades continúan realizando registros en diferentes puntos del estado, incluidos Guararema y la capital paulista, y no descartan nuevas detenciones a medida que avance el análisis del material digital incautado.

Reacción de la aerolínea

El detenido, identificado por medios locales como Sérgio Antonio Lopes, es piloto de la aerolínea Latam. En una nota remitida a EFE, la compañía confirmó que "está al tanto" de lo ocurrido "durante los procedimientos de embarque del vuelo LA3900" que cubría la ruta entre São Paulo y Río de Janeiro.

La aerolínea explicó que ha abierto una investigación interna y que se ha puesto a disposición de las autoridades. Asimismo, precisó que "el vuelo operó con normalidad, despegando y aterrizando a la hora prevista". En el operativo participaron 32 policías civiles y 14 patrullas. La investigación continúa abierta y bajo secreto parcial mientras se evalúan nuevas pruebas.

