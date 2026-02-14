Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
TINDER GIMNASIO

Un gimnasio de Tenerife te ayuda a encontrar el amor sin aplicaciones para ligar ni ir a la discoteca

El gimnasio es un lugar tradicionalmente de "ligoteo" encubierto. Ahora un centro deportivo de Tenerife ha decidido hacerlo a las claras y facilitar con mucho respeto a todos aquellos que quieran entrenar haciendo un "love match".

Toñi Galván
Publicado:

En el Día de los Enamorados, a muchos, San Valentín, aún no les ha mandado un mensaje. Así que, en el mes del amor, el gimnasio se convierte en uno de los lugares donde Cupido empieza a lanzar sus flechas. Aunque en este gimnasio "Kraftwerk" de Tenerife, más que flechas tienen pulseras de colores.

[H2:Las pulseras del amor]]

¿Cómo funcionan? La pulsera roja pone freno, es un "mejor déjame tranquilo o tranquila porque ya tengo pareja y no me apetece conocer a nadie". La amarilla: "mi situación es complicada, tengo mis dudas y algo de vergüenza". Y la pulsera verde: "estoy libre acércate y nos podemos tomar un batido de proteínas".

El Cupido del gimnasio

Alcorac Ravelo es responsable de Marketing Online de "Kraftwerk", nos cuenta que se les ocurrió esta idea para "ayudar a sus abonados a socializar o a encontrar pareja". Asegura que se han generado bastantes parejas y algunas perduran en el tiempo. Jose es un usuario que hoy se lo piensa a la hora de elegir pulsera. Finalmente, coge la verde. "Yo elijo según la época del año. Ahora que estamos en Carnaval, voy a por la verde. A ver si tenemos suerte".

Amor deportivo

Pues parece que Cupido ya ha empezado a hacer de las suyas. Preguntamos si San Valentín se celebra con flores o con agujetas. La mayoría nos dice que con agujetas. También hay quien prefiere ponerse la pulsera roja, no solo porque tengan pareja, sino porque quieren "entrenar tranquilos". Eso nos cuenta uno de los usuarios. En este Día de los Enamorados, hay quien defiende que "vale la pena enamorarse, aunque después te rompan el corazón". ¡Ay, San Valentín! Siempre dejas el amor en el aire, también en los gimnasios.

