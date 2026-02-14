Grazalema: la esperanza de un pueblo desalojado que se refugia en Ronda

En medio de la incertidumbre y la preocupación, el polideportivo de Ronda se ha transformado en algo más que un espacio deportivo: se ha convertido en el corazón de los vecinos desalojados de Grazalema. Ahora, entre sus muros, resuena la mezcla de risas de niños que juegan, susurros de vecinos que comparten noticias y el silencio de quienes miran al vacío pensando en sus casas.

Tras diez días lejos de sus hogares, los vecinos que tuvieron que abandonar el pueblo buscan mantener la rutina y el ánimo, a pesar de la situación. Para muchos, este polideportivo es ahora el lugar donde se entrelazan la solidaridad, la esperanza y la paciencia.

En cada esquina, los vecinos buscan maneras de mantener la rutina y el ánimo. La pregunta que se repite en cada conversación es la misma: "¿Cuándo podremos regresar?" Nadie tiene una respuesta concreta, y la incertidumbre se siente en cada gesto.

A pesar de todo, el espíritu de comunidad se mantiene fuerte. Los vecinos han encontrado en la cooperación y en el apoyo mutuo la mejor manera de sobrellevar la situación. Cada pequeño gesto, desde compartir alimentos hasta organizar actividades para los niños, fortalece los lazos que hacen que, aunque separados de sus casas, no se sientan solos.

El alcalde de Grazalema ha intentado transmitir calma, asegurando que cuando llegue el momento, el regreso será seguro y controlado. "No queremos que nadie corra riesgos. Volverán cuando todo esté garantizado", ha declarado, intentando apaciguar los nervios de una población que ya lleva demasiado tiempo lejos de su hogar. Sin embargo, a medida que los días se acumulan, la espera se vuelve más difícil de sobrellevar.

El futuro de Grazalema sigue siendo incierto, pero el polideportivo El Fuerte se ha convertido en un símbolo de resistencia y esperanza, recordando que, incluso en los momentos más difíciles, la comunidad puede encontrar fuerza y solidaridad para seguir adelante.

