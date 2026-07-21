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Más de 60 turistas intoxicados en la piscina de un hotel de Benahavís

Las primeras pesquisas apuntan a un posible fallo en el sistema de tratamiento del agua.

Imagen de archivo de una piscina

Imagen de archivo de una piscina Istock

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Vanesa Fernández
Publicado:

Unos 60 turistas han sufrido una intoxicación en una piscina de un hotel de Benahavís, Málaga. Este domingo, el centro de emergencias del 112 Andalucía recibió varios avisos alertando de "vómitos, mareos y malestar” entre algunos de los afectados. Allí mismo, en las propias instalaciones del complejo hotelero, los servicios sanitarios atendieron a muchos de ellos, mientras otros tuvieron que ser trasladados al Hospital Costa del Sol de Marbella.

Al parecer, las primeras pesquisas apuntan a un posible fallo en el sistema de tratamiento del agua. Desde la Junta de Andalucía han explicado que el diferencial eléctrico se disparó, provocando un error en la bomba de presión encargada de inyectar los productos químicos necesarios para su correcto mantenimiento. Como consecuencia, dejaron de funcionar adecuadamente los niveles de cloro y pH, mientras continuaban liberándose otros gases que habrían causado la intoxicación de estos huéspedes.

Tras el suceso, la piscina fue clausurada y permaneció cerrada durante toda la jornada de este lunes. Por su parte, la recepción del hotel informó a los nuevos clientes de que las instalaciones acuáticas no podrían utilizarse por "cuestiones de mantenimiento". Unos huéspedes que mostraron su malestar al considerar que este tipo de trabajos deberían realizarse fuera de la temporada alta turística.

Además, según publica el diario Sur, un laboratorio especializado en análisis de aguas se desplazó al establecimiento para realizar las pruebas correspondientes y determinar las causas del incidente. Entre los clientes del hotel se encontraban turistas de distintas nacionalidades, como portugueses, franceses o ingleses.

Ahora, los afectados estudian presentar una denuncia contra el hotel. Mientras tanto, la dirección ha evitado realizar declaraciones y se ha limitado a señalar que no haría comentarios sobre lo ocurrido. Por el momento, las autoridades continúan investigando las circunstancias del incidente.

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