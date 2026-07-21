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15 años de prisión por agredir sexualmente durante 23 años a su hija con un 33% de discapacidad

Un hombre ha sido condenado a 15 años de prisión por agredir sexualmente de forma continuada a su hija con discapacidad intelectual durante más de dos décadas. Los abusos comenzaron cuando la víctima tenía 4 años y se prolongaron hasta 2021.

Palacio de Justicia de Valladolid

Palacio de Justicia de Valladolid ICAL

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Anna Martín
Publicado:

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un hombre a 15 años de prisión por agredir sexualmente casi a diario durante unos 23 años a su hija, que tiene una discapacidad psíquica del 33 % por inteligencia límite.

Cuando comenzaron los abusos la hija tenía 4 años, es decir, desde 1998 era habitual que el acusado cometiera agresiones sexuales contra la menor aprovechando las ausencias del domicilio de la madre o cuando esta dormía bajo los efectos de su medicación.

La golpeaba y la amenazaba si se resistía

La sentencia, facilitada este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), considera probado que el procesado obligaba a su hija a someterse a las agresiones sexuales. Cuando la menor se resistía, recurría a la fuerza física, la golpeaba con un cinturón en la cabeza o en las manos, la amenazaba con un cuchillo o le decía que haría lo mismo a su hermana pequeña si no accedía. El fallo concluye que estos abusos se produjeron "prácticamente a diario".

Abusó de sus dos hijas

El condenado es padre de dos hijas. La menor denunció a su progenitor por hechos similares a los juzgados en esta causa, por los que fue condenado a once años y un día de prisión, pena que cumple en la actualidad. Fue en ese momento, a principios de 2021, cuando la situación de abuso y dominación terminó, dado que la denuncia llevó a decretar el ingreso en prisión provisional del padre.

La hija mayor, con una discapacidad intelectual, guardó silencio durante el procedimiento de su hermana, pero cambió de decisión en septiembre de 2023, tras la muerte de su abuela paterna, y acabó denunciando los abusos sufridos.

La hija con discapacidad sufre secuelas

La víctima sufre un trastorno por estrés postraumático que afecta a su estabilidad emocional, además de secuelas psicológicas y un importante daño social derivados del aislamiento y de la dinámica familiar en la que vivió.

Ahora, además de la pena de 15 años de prisión, la Audiencia Provincial de Valladolid ha impuesto al condenado la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima, así como de su domicilio o lugar de trabajo, durante un periodo de diez años superior al de la condena. También tendrá prohibido comunicarse con ella por cualquier medio y deberá cumplir ocho años de libertad vigilada una vez salga de prisión.

Asimismo, el tribunal le ha privado de la patria potestad durante seis años y le ha inhabilitado para desempeñar cualquier profesión, oficio o actividad, remunerada o no, que implique un contacto habitual y directo con menores durante un periodo superior en cinco años al de la pena de prisión. Además, deberá indemnizar a la víctima con 26.200 euros por los daños y perjuicios ocasionados.

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