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Encuentran el cadáver de una mujer con un corte en el cuello en una vivienda de Benahavís (Málaga)

La mujer hallada sin vida figuraba en el sistema VioGén. El presunto autor de los hechos se encuentra en busca y captura.

Coche de Guardia Civil

Coche de Guardia Civil Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Encuentran a una mujer de 45 años muerta, con signos de violencia, en el interior de una casa en Benahavís (Málaga). La voz de alerta la dio una persona que indicaba que podría haber una mujer muerta en el interior de una casa. El informante indicaba que habían escuchado un grito muy fuerte y que había mucha sangre en el lugar; además, precisaba que había salido un hombre del lugar en un coche de forma precipitada.

Fuentes de la investigación han precisado a EFE que la víctima, de origen extranjero, presenta en principio un corte en el cuello por arma blanca.

Presunto autor en busca y captura

La mujer estaba registrada en el sistema VioGén, pero su caso ya no estaba activo. Inmediatamente después del hallazgo del cadáver, la Guardia Civil ha activado un dispositivo de búsqueda para intentar localizar y capturar al presunto autor de la muerte.

Para proceder al levantamiento del cadáver se ha activado el protocolo judicial, compuesto por un juez de guardia, un letrado de la Administración de la Justicia y un médico forense. Los agentes inmediatamente han acordonado la zona y se han desplazado al lugar más efectivos del instituto armado especializados en científica y judicial.

El cuerpo de la víctima será examinado en el Instituto de Medicina Legal (IML).

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