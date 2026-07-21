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Noticias de hoy, martes 21 de julio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 21 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, martes 21 de julio de 2026 | Antena 3 Noticias

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Dos millones de personas acompañan a la Selección Española para celebrar que somos campeones del mundo.

La celebración en Cibeles

Los jugadores se han entregado en cuerpo y alma cantando y bailando junto a cantantes como Aitana, que ha interpretado 'Superestrella', la canción que ha acompañado a la Roja en este mundial.

Dos millones de personas acompañanado a la Roja

Ha sido una celebración histórica. La delegación del Gobierno en Madrid ha calculado que dos millones de personas acompañaron a la selección española por las calles de Madrid. Sólo en la plaza de Cibeles se reunieron 120.000 para disfrutar del espectáculo final.

Primera parada en Zarzuela

Nada más bajarse del avión que les trajo de Nueva York, la selección fue recibida en el Palacio de la Zarzuela por la familia Real, que también acababa de aterrizar. Poco más tarde fue Pedro Sánchez el que homenajeó a los campeones del mundo en el Palacio de la Moncloa.

Trump lanza una nueva amenaza a Irán

Trump reconoce que los ataques de esta noche sobre Irán son en venganza por la muerte de tres soldados estadounidenses muertos tras bombardeos iraníes en Jordania e Irak. Se recrudece el conflicto en la que ya supone la novena noche de ataques entre Estados Unidos e Irán.

Hoy declara Julio Martínez

Hoy declara en la Audiencia Nacional Julio Martínez, amigo y presunto testaferro de Zapatero. Tras un escrito presentado ante el juez en el que implica directamente al expresidente en el rescate de Plus Ultra, todo apunta a que estaría dispuesto a tirar de la manta como ya hizo Víctor de Aldama.

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Cuatro detenidos y una veintena de investigados por agredir, insultar e intimidar a hinchas de la selección en el País Vasco

Radicales intentan derribar la pantalla gigante

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Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 21 de julio de 2026

Dispositivo SAMUR en Madrid durante el Mundial

El dispositivo de Samur-Protección Civil durante la celebración del Mundial en Madrid se salda con 360 asistencias y siete traslados

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Muere apuñalado un hombre tras de ser detenido por incumplir una orden de alejamiento contra su pareja en Barcelona

Coche de la Guardia Civil, imagen de archivo
Violencia de género

Una mujer es asesinada en una vivienda en Alameda de la Sagra, Toledo, y su pareja ha sido detenida

El incendio de Guadalajara, todavía "fuera de su capacidad de extinción" y lejos de ser controlado
Incendios

Última hora de los incendios: miles de evacuados en Guadalajara, Segovia y Teruel, con la UME desplegada

Se publica el libro 'Harry Potter y las reliquias de la muerte'
Efemérides

Efemérides de hoy 21 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 21 de julio?

Consulta las efemérides de hoy 21 de julio de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una vecina de 86 años en Alcaudete
Ahogado en Castellón

Muere un hombre ahogado en Peñíscola tras la victoria de España en el Mundial

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas de esta muerte

Camiseta con dos estrellas selección española

Máxima expectación ante la salida a la venta de las camisetas de la selección española con la segunda estrella

Coche de Guardia Civil

El detenido por el asesinato de una mujer y su hijo en Hinojedo (Cantabria) confiesa que es el autor del crimen

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Muere un hombre al caerse por un talud de 10 metros en Girona

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