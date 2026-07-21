Noticias de hoy, martes 21 de julio de 2026

Dos millones de personas acompañan a la Selección Española para celebrar que somos campeones del mundo.

La celebración en Cibeles

Los jugadores se han entregado en cuerpo y alma cantando y bailando junto a cantantes como Aitana, que ha interpretado 'Superestrella', la canción que ha acompañado a la Roja en este mundial.

Dos millones de personas acompañanado a la Roja

Ha sido una celebración histórica. La delegación del Gobierno en Madrid ha calculado que dos millones de personas acompañaron a la selección española por las calles de Madrid. Sólo en la plaza de Cibeles se reunieron 120.000 para disfrutar del espectáculo final.

Primera parada en Zarzuela

Nada más bajarse del avión que les trajo de Nueva York, la selección fue recibida en el Palacio de la Zarzuela por la familia Real, que también acababa de aterrizar. Poco más tarde fue Pedro Sánchez el que homenajeó a los campeones del mundo en el Palacio de la Moncloa.

Trump lanza una nueva amenaza a Irán

Trump reconoce que los ataques de esta noche sobre Irán son en venganza por la muerte de tres soldados estadounidenses muertos tras bombardeos iraníes en Jordania e Irak. Se recrudece el conflicto en la que ya supone la novena noche de ataques entre Estados Unidos e Irán.

Hoy declara Julio Martínez

Hoy declara en la Audiencia Nacional Julio Martínez, amigo y presunto testaferro de Zapatero. Tras un escrito presentado ante el juez en el que implica directamente al expresidente en el rescate de Plus Ultra, todo apunta a que estaría dispuesto a tirar de la manta como ya hizo Víctor de Aldama.