La justicia italiana interviene Revolut en Italia por presunto blanqueo de capitales vinculado a la mafia

Desde este lunes, la justicia italiana toma el control de la sucursal italiana de Revolut, un banco digital de origen lituano y autorizado por el Banco Central Europeo (BCE). El Tribunal de Milán ha decretado una administración judicial de un año tras detectar graves deficiencias en los sistemas de prevención del blanqueo de capitales.

Según la Fiscalía de Milán esos fallos habrían permitido que más de 20 clientes, algunos presuntamente vinculados a la mafia, realizaran movimientos sospechosos por un total de 76,5 millones de euros en los últimos cinco años. La medida fue solicitada por la Dirección Distrital Antimafia (DDA) y ejecutada por la Guardia de Finanza. A partir de ahora serán unos administradores judiciales quienes supervisen a la entidad durante un año para corregir los problemas detectados.

Las investigaciones apuntan a que los controles antiblanqueo de Revolut no funcionaron como debían, lo que habría facilitado que personas investigadas o condenadas por delitos graves, entre ellos blanqueo de capitales y transferencias fraudulentas, pudieran utilizar el banco para mover dinero.

Algunas de las operaciones investigadas estarían relacionadas con la delincuencia organizada o presentarían la agravante de método mafioso. Por su parte, la Fiscalía italiana asegura que no se trata de errores aislados, sino de un "modelo de gestión estable" que favoreció el traslado, la ocultación o la distracción de fondos.

Además, los investigadores creen que con los controles adecuados muchas de estas operaciones habrían podido detectarse a tiempo. También señalan que las deficiencias dificultaron la localización de más de 4,6 millones de euros sujetos a medidas cautelares.

No afecta a clientes

La administración judicial se centrará en supervisar y corregir las áreas de control donde se detectaron las deficiencias. El Tribunal de Milán ha aclarado que la medida no afectará a la operativa habitual de los clientes del banco. Mientras que Revolut ha asegurado que toma nota de la decisión judicial y que colaborará plenamente con las autoridades italianas.

La investigación tuvo su origen a partir de dos investigaciones anteriores. La primera estaba relacionada con un fraude fiscal, en el que se detectó el uso de cuentas de Revolut para cometer delitos tributarios. La segunda fue una inspección antiblanqueo a un proveedor de servicios de activos virtuales del mismo grupo bancario, donde se identificaron más de un millón de posibles incumplimientos relacionados con la identificación de clientes, la conservación de datos y la obligación de comunicar operaciones sospechosas.