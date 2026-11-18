Un joven de 27 años ha sido apuñalado en la calle Hermanos García Noblejas del barrio Ciudad Lineal en Madrid. El herido recibió tres heridas por arma blanca en axila y tórax. El joven ha sido trasladado por el SAMUR-PC al Hospital Gregorio Marañón. La Policía Nacional ya investiga lo ocurrido, y ha contado con colaboración de la Policía Municipal que ha escoltado a la ambulancia hasta el centro sanitario.

Según fuentes oficiales se trataría del cabecilla de la banda 'Dominican Don't Play', se estaría investigando como un posible enfrentamiento entre bandas latinas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.