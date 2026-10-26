Detenido un hombre de 64 años por perseguir con su coche a un perro en una finca de Granada

Un hombre de 64 años ha sido detenido por la Guardia Civil en Granada como presunto autor de un delito contra los animales después de perseguir con su vehículo a un perro por una finca del Área Metropolitana de Granada. Los hechos ocurrieron a mediados del pasado mes de septiembre, aunque la investigación se inició después de que los agentes recibieran una denuncia acompañada de unas imágenes que mostraban lo sucedido.

En el vídeo se puede observar cómo el animal corre por un terreno abierto mientras un coche avanza detrás de él. Lejos de mantener una trayectoria fija, el conductor modifica en varias ocasiones la dirección del vehículo para continuar la persecución, siguiendo los movimientos del perro cuando intenta escapar.

El perro consiguió escapar del vehículo

Las imágenes, difundidas por la Guardia Civil a los medios de comunicación, muestran al animal intentando alejarse del coche mientras cambia de dirección para evitarlo. Finalmente, el perro logró escapar de la persecución. Según ha explicado el Instituto Armado, se trataba de un animal asilvestrado que no ha podido ser localizado posteriormente.

Los agentes tampoco han encontrado en la zona a ningún perro herido ni cadáver que pueda relacionarse con estos hechos. Por tanto, no se han podido acreditar lesiones en el animal, aunque el comportamiento que ha tenido el conductor ha motivado una investigación por un presunto delito contra los animales.

El vídeo permitió identificar al conductor

Una vez identificado el hombre de 64 años fue detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito contra los animales. Posteriormente, el investigado fue puesto a disposición judicial.