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Mueren dos personas tras chocar dos parapentes en Algodonales, Cádiz

El accidente se ha producido en la zona de despegue de Levante, en la ladera sur. Los servicios de emergencia han movilizado dos helicópteros, aunque no han podido salvar la vida de los afectados.

Ambulancia Andalucía

Ambulancia Andalucía Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Dos personas han muerto este lunes tras sufrir un accidente de parapente en Algodonales, Cádiz. Ambos se encontraban practicando esta actividad cuando, por causas que aún no se conocen, sus parapentes han colisionado en las inmediaciones de la zona de despegue de Levante, situada en la ladera sur.

El suceso ha obligado a desplegar un dispositivo de emergencia en un terreno de difícil acceso. A pesar de la rápida movilización de los equipos de rescate y asistencia sanitaria, finalmente se ha confirmado la muerte de los dos parapentistas.

Varios avisos alertaron del accidente

Las primeras llamadas al teléfono de emergencias se han recibido poco antes de las 12:30 horas. Varias personas han comunicado que dos parapentistas habían sufrido una colisión y necesitaban asistencia sanitaria urgente. Según los avisos recibidos por el 112, los dos afectados habían resultado heridos y a uno de ellos ya le estaban practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) cuando se solicitó ayuda.

Movilizados dos helicópteros de emergencia

Tras recibir las llamadas, el 112 ha activado un operativo en el que han participado el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil y la Policía Local de Algodonales. También se ha dado aviso al Centro de Control del Tránsito Aéreo y al Centro de Coordinación y Rescate.

Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero sanitario y otro de rescate de la Guardia Civil.

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