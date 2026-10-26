Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

INCENDIOS DOMÉSTICOS

Los incendios y explosiones en viviendas dejan 165 muertos en España en un año y vivir solo multiplica el riesgo por cinco

Un total de 226 personas fallecieron por incendios y explosiones en 2025, un 3,4% menos que el año anterior. Siete de cada diez víctimas de incendios murieron por intoxicación.

Imagen de archivo de un incendio en Alcobendas

Imagen de archivo de un incendio en Alcobendas Europa Press

Publicidad

Javier Lliso
Publicado:

Los incendios y las explosiones causaron 226 muertes en España en 2025, frente a las 234 registradas en 2024. Es el segundo año consecutivo en el que desciende la mortalidad. Sin embargo, los incendios domésticos siguen siendo uno de los principales focos de preocupación: 165 personas perdieron la vida en sus viviendas, un 4,1% menos que el año anterior.

En total, se registraron 205 incendios mortales. En el 91,7% de ellos falleció una sola persona.

La intoxicación, principal causa de muerte

El humo continúa siendo especialmente peligroso en los incendios. La intoxicación provocó 158 fallecimientos, el 69,9% del total de las víctimas mortales por incendios. Las quemaduras fueron la segunda causa, con 46 fallecidos.

En las viviendas, la intoxicación tuvo todavía más peso: causó 132 de las 165 muertes, el 80%. Además, en los casos en los que se pudo identificar el origen del fuego, las causas eléctricas fueron las más frecuentes, con un 36,9%, seguidas de los aparatos de calor, con un 22,6%.

Las personas mayores, entre las más vulnerables

Las personas mayores de 64 años concentraron 80 de las muertes en viviendas, el 48,5% del total. También preocupa especialmente la situación de quienes viven solos: su tasa de mortalidad por incendios domésticos fue de 8,72 fallecidos por millón de habitantes, frente a 1,77 entre quienes convivían con otras personas.

La noche es otro factor de riesgo. En 2025 fallecieron 83 personas en incendios de viviendas durante esas horas, frente a 77 durante el día. La franja comprendida entre la medianoche y las cuatro de la madrugada fue la más peligrosa, con 33 víctimas.

Andalucía registra más víctimas y Extremadura, la tasa más alta

Por comunidades autónomas, Andalucía encabezó las cifras de fallecidos, con 51 víctimas por incendios y explosiones, 42 de ellas en viviendas. Le siguió Cataluña, con 34 muertes en el conjunto de los siniestros.

Sin embargo, al comparar la mortalidad con la población, Extremadura presentó las tasas más elevadas: 11,39 fallecidos por millón de habitantes por incendios y explosiones, y 8,54 en incendios domésticos.

Los detectores de humo pueden salvar vidas

Ante estos datos, Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) reclaman extender la instalación de detectores de humo a todas las viviendas y reforzar la formación ciudadana en prevención de incendios.

También recomiendan revisar las instalaciones eléctricas, evitar sobrecargar los enchufes y extremar las precauciones con estufas y otros aparatos de calor. Los detectores permiten alertar de un incendio a tiempo, una medida especialmente importante para las personas mayores y quienes viven solas.

Efemérides de hoy 26 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 26 de octubre?

Efemérides de hoy 26 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 26 de octubre?

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un incendio en Alcobendas

Los incendios y explosiones en viviendas dejan 165 muertos en España en un año y vivir solo multiplica el riesgo por cinco

Coche Policía Nacional

Detenido por encerrar y encadenar a su novia de 18 años en un piso de Las Tres Mil Viviendas de Sevilla

Huelga en la Educación Pública de la Comunidad de Madrid

Aulas llenas, poco tiempo y salarios distintos: así trabajan los maestros según la comunidad

Jóvenes descansando al aire libre
Calidad de vida

¿Dónde viven los españoles con mejor calidad de vida?

Rescate en Aldeanueva de Ebro
Rescate

Cuatro niños intoxicados por la inhalación de gas butano en una vivienda de Aldeanueva de Ebro

Agente de la Guardia Civil de Tráfico
Andalucía

Un niño de siete años muerte atropellado en una urbanización de Hornachuelos, Córdoba

El atropello mortal sucedió este domingo 25 de octubre en la urbanización Pajares, en la localidad cordobesa de Hornachuelos.

Una cadena humana consigue rescatar a una mujer arrastrada por las olas en Riazor
Galicia

Una cadena humana consigue rescatar a una mujer arrastrada por las olas en Riazor

Una decena de personas logró sacarla del agua tras un angustioso rescate, grabado por testigos, en una jornada con aviso amarillo por fuerte oleaje en A Coruña.

Cuatro guardias civiles heridos tras ser embestidos por una narcolancha en el Guadalquivir

Cuatro guardias civiles heridos tras ser embestidos por una narcolancha en el Guadalquivir

¿Quién está detrás de los disturbios en Barcelona?

¿Quién está detrás de la protesta de Barcelona que terminó con graves disturbios?: "Le interesa a todos la violencia"

Panorámica de Consuegra

Un niño de 8 años sufre una descarga eléctrica al bajarse de unas camas elásticas de feria en Consuegra, Toledo

Publicidad