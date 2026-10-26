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Cuatro guardias civiles heridos tras ser embestidos por una narcolancha en el Guadalquivir

Los agentes intentaban abortar el suministro de petacas de gasolina entre dos semirrígidas.

Cuatro guardias civiles heridos tras ser embestidos por una narcolancha en el Guadalquivir

Cuatro guardias civiles heridos tras ser embestidos por una narcolancha en el Guadalquivir

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Marta Álvarez
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Nuevo episodio violento relacionado con el narcotráfico en las costas andaluzas. Esta vez, en la desembocadura del Guadalquivir. Cuatro agentes de la Guardia Civil han resultado heridos leves y cinco personas han sido detenidas, tras una peligrosa persecución que se ha saldado con el choque de una narcolancha contra una patrullera.

Los hechos ocurrieron este jueves, en aguas del Golfo de Cádiz, entre la desembocadura del río Guadalquivir y la costa de Huelva. La intervención comenzó alrededor de las 13:30 horas, cuando agentes del Servicio Marítimo Provincial de Cádiz que navegaban a bordo de la patrullera Río Guadalmedina detectaron una operación de repostaje en alta mar.

Operación de petaqueo

Según ha informado la Guardia Civil, dos embarcaciones de alta velocidad, presuntamente vinculadas al narcotráfico, realizaban, lo que en el argot del narcotráfico se conoce como petaqueo, un trasvase de garrafas de combustible, una práctica habitual para garantizar la autonomía de las embarcaciones durante sus desplazamientos.

La presencia de los agentes obligó a abortar la operación. Sin embargo, una de las narcolanchas emprendió una huida a gran velocidad para evitar ser interceptada. Fue entonces cuando se inició una persecución marítima que se prolongó durante varios kilómetros. Durante la maniobra de huida, la narcolancha llegó a embestir a la patrullera de la Guardia Civil, provocándole daños en todo el costado de babor.

A consecuencia del impacto, varios agentes sufrieron contusiones leves, aunque pudieron continuar con la persecución hasta lograr interceptar la embarcación frente a la costa de Huelva. Los cinco ocupantes fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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