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Un creador de contenido cambia la vida a un menor que vendía botellas de agua en Alicante: "¡Dios! ¡Muchas gracias!"

Yeray quiso ayudarlo y entró con él al supermercado para comprarle todo lo que quisiera. Abde solo cogió una libreta y unos lápices. Al día siguiente, le volvió a sorprender.

Un creador de contenido cambia la vida a un menor que vendía botellas de agua en Alicante: "¡Dios! ¡Muchas gracias!"

Un creador de contenido cambia la vida a un menor que vendía botellas de agua en Alicante: "¡Dios! ¡Muchas gracias!"

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Joaquín Hernández
Joaquín Hernández
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Un encuentro casual se ha convertido en una emotiva historia que se ha viralizado en redes sociales. Yeray es creador de contenido y se encontró en un centro comercial de Alicante con Abde, un niño que estaba vendiendo botellas de agua para comprar el material que necesitaba en el colegio. Yeray quiso ayudarlo y entró con él al supermercado para comprarle todo lo que quisiera. Pero Abde solo cogió una libreta y unos lápices. A pesar de que Yeray insistió que se llevara más cosas, el menor no quiso. La lección al final se la dio el niño a Yeray.

Pero ahí no quedó la historia. El creador de contenido volvió al día siguiente y compró una mochila y mucho más material escolar para regalárselo a Abde. Buscó al menor de nuevo por el centro comercial y cuando lo localizó le entregó todo lo que había comprado. El pequeño recibió los regalos muy emocionado. Aunque todavía le quedaba otra sorpresa más. Abde le había comentado a Yeray que le gustaba practicar muay thai, un arte marcial tailandés, así que Yeray también le regaló unos guantes y unos pantalones para que pueda practicar el deporte. Abde le abrazó nada más recibir esos regalos. "Tenía que ahorrar para comprarme unos", le dijo emocionado.

Cuando Abde se fue a casa y abrió la bolsa con los regalos descubrió que había 45 euros. Cuando lo descubrió el menor le mandó un audio a Yeray para darle las gracias. "Me has salvado la vida". Aunque al final fue Abde el que le dio el mejor regalo al creador de contenido. El pequeño le había preguntado si tenía hijos. Yeray le dijo que tenía un niño de seis años. "Qué suerte tiene tu hijo de tener un padre como tú", le respondió Abde.

"Ojalá nunca perdamos la humanidad ni las ganas de ayudar, independientemente de lo que tengamos", reflexiona Yeray en sus redes sociales.

Noticias de hoy, lunes 26 de octubre de 2026

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

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