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¿Dónde viven los españoles con mejor calidad de vida?

La calidad de vida aumentó en España durante 2025 ligeramente: 0,31 puntos respecto a 2024.

Jóvenes descansando al aire libre

Jóvenes descansando al aire libre Istock

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Eduardo Siles
Eduardo Siles
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Según el último Indicador Multidimensional de Calidad de Vida publicado por el INE, España mejora su nivel de calidad de vida ligeramente y pasa de situarse en 101,74 puntos frente a los 101,43 del año anterior. El aumento del nivel de vida para los ciudadanos se notó principalmente por las condiciones materiales de vida, el trabajo, la salud, la educación, el medioambiente y la experiencia general de la vida. Sin embargo hay temas como la conciliación, el tiempo libre, el ocio, las relaciones sociales o la seguridad física y personal que empeoran su nivel frente al 2024. Según estos datos, los españoles valoran especialmente en su calidad de vida el nivel de la educación y la salud, y lo que más reduce su calidad de vida viene en el tiempo libre, el ocio o la conciliación.

¿En qué CCAA se vive mejor?

Hay una diferencia sustancial entre la España que vive mejor y la que vive peor con una diferencia de 7 puntos. A la cabeza del ranking encontramos la Comunidad Foral de Navarra con una calidad de vida puntuada en un 105,43; en el otro lado el índice global de calidad de vida más bajo lo presenta la ciudad autónoma de Ceuta con una puntuación de 98,33. Y estos son datos que vislumbran la calidad de vida en el año 2025. Es decir datos previos a la entrada masiva de migrantes que se produjo en el verano de 2026.

Después de la Comunidad Foral de Navarra, la autonomía mejor valorada es La Rioja, seguida de País Vasco, Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Principado de Asturias, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana y Extremadura en este orden de mejor a peor. Todas ellas se colocan por encima de la media nacional en calidad de vida. Por debajo de la media nacional y siguiendo con el orden de mejor a peor puntuada encontramos la comunidad autónoma de Castilla y León, seguida de Cataluña, Castilla- La Mancha, Región de Murcia, Galicia, Andalucía, Canarias, Melilla y Ceuta.

Cabe destacar además que los mayores avances en calidad de vida entre 2025 y 2024 se han producido en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana.

Noticias de hoy, lunes 26 de octubre de 2026

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