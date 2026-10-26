Cuatro niños intoxicados por la inhalación de gas butano en una vivienda de Aldeanueva de Ebro

Momentos de gran tensión los vividos en Aldeanueva de Ebro en La Rioja este domingo. Tras recibirse una alerta de posible intoxicación por inhalación de gas butano en una casa la Guardia Civil se desplazó a la vivienda y allí comprobaron que en el interior estaban cuatro niños pequeños con edades de 3,6, 8 y 10 años. También estaban dentro los padres.

Uno de los niños se encontraba inconsciente en el momento del rescate y tuvo que ser atendido allí mismo. El equipo sanitario consiguió estabilizarlo en la ambulancia. Los otros tres niños sí estaban conscientes y recibieron oxígeno.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil, tres ambulancias y cuatro dotaciones de bomberos. La intervención conjunta de los distintos servicios de emergencia permitió evacuar rápidamente a los cuatro menores y prestarles asistencia ante la gravedad de la situación.