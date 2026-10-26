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Detenido por encerrar y encadenar a su novia de 18 años en un piso de Las Tres Mil Viviendas de Sevilla

Ante el aviso, los agentes desplegaron un dispositivo que acabó con la liberación de la joven y cuatro personas detenidas.

Coche Policía Nacional

Coche Policía Nacional Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

Un hombre acusado de encerrar y encadenar a su novia, una joven de 18 años, en un piso del barrio de Las Tres Mil Viviendas de Sevilla, ha sido detenido. El caso fue adelantado por Diario de Sevilla y confirmado a EFE por fuentes de la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en la calle Rojo y Negro, en la barriada de Martínez Montañés, conocida como Las Vegas. La joven habría aprovechado un descuido de su pareja para asomarse por la ventana y pedir ayuda. Varios vecinos la escucharon y avisaron a la Policía, que acudió al lugar y logró liberarla.

Según la información publicada por el medio local la víctima permanecía encerrada bajo llave en una habitación y no podía salir. Además, habría llegado a estar atada con una cadena y presentaba signos evidentes de desnutrición.

En total, los agentes han detenido a cuatro personas: el novio de la joven y otras tres por su presunta implicación como encubridoras o colaboradoras necesarias. El principal detenido ha ingresado en prisión, mientras que los otros tres han quedado en libertad, según han informado fuentes policiales a EFE.

Al presunto agresor se le imputa, de momento, un delito de detención ilegal. La investigación continúa para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad exacta de cada una de las personas arrestadas.

Amenaza con quemar la casa

A principios de agosto, un hombre de 54 años fue detenido al ser acusado de encerrar presuntamente a su mujer en el domicilio familiar y amenazar con prender fuego a la vivienda. La Policía Nacional lo detuvo en Vélez-Málaga y según las primeras informaciones, el agresor habría cerrado con llave las puertas del domicilio y atrancado las cerraduras para impedir que la mujer pudiera abandonar la vivienda.

Gracias a la intervención de los dos hijos de la pareja se evitó que se produjeran daños personales, según adelantaron al diario 'Sur'. Tras su detención, el investigado ha fue puesto a disposición de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Vélez-Málaga.

Las víctimas de violencia machista y su entorno pueden solicitar asistencia las 24 horas del día y todos los días de la semana a través del teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el servicio de WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia pueden llamar al 112, al teléfono de la Policía Nacional 091 o al de la Guardia Civil 062. Si no es posible realizar una llamada, en caso de peligro también se puede utilizar la aplicación AlertCops, que permite enviar una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Noticias de hoy, lunes 26 de octubre de 2026

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

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