En estado grave un hombre de 52 años tras ser apuñalado por su cuñado en Collado Villalba

Una discusión en el ámbito familiar ha derivado en una agresión con arma blanca en Collado Villalba, donde un hombre de 52 años ha resultado herido de gravedad tras recibir una puñalada en el abdomen.

Los hechos han tenido lugar en una vivienda situada en la urbanización Valles, según han confirmado fuentes de emergencias. La llamada al servicio 112 se ha registrado a las 14:42 horas, lo que ha activado la intervención de los equipos sanitarios y de seguridad.

A su llegada, los profesionales del SUMMA 112 han atendido al herido, que presentaba una herida incisa en el abdomen. Tras una primera asistencia, los sanitarios han procedido a su estabilización antes de trasladarlo al Hospital Puerta de Hierro, donde permanece ingresado con pronóstico grave.

En las labores iniciales también han colaborado efectivos de Protección Civil del municipio, que han prestado apoyo en la atención inmediata.

Detención del presunto agresor

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 65 años como presunto autor de la agresión. Según las primeras informaciones, el arrestado es cuñado de la víctima, lo que sitúa el suceso en un entorno de conflicto familiar.

Los agentes se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el apuñalamiento. Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre el origen de la discusión ni sobre la secuencia exacta de los hechos.

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