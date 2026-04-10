La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre tras consumir droga caníbal en un encuentro sexual en Valencia

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 48 años en un domicilio de la localidad de Benetúser, en Valencia, cuando estaba en compañía de otro varón, de 44 años, que llamó al 112 y salió a pedir auxilio, según informaron fuentes del instituto armado. Fue encontrado en la mañana de este viernes, 10 de abril, y su fallecimiento se habría producido después de consumir la conocida "droga caníbal" en un encuentro sexual en la misma vivienda, según informaron 'Las Provincias' y 'Levante-EMV'.

Ambos hombres habrían quedado de forma voluntaria para mantener relaciones sexuales y, por la noche, habrían consumido distintas sustancias estupefacientes, entre ellas, la droga ALFA-PVP. Esto fue reconocido por el hombre que en principio fue arrestado, pero que finalmente solo se encuentra prestando declaración para aclarar los hechos.

Crimen descartado

La Guardia Civil empezó investigando el caso como un posible homicidio, y los agentes tenían bajo arresto al hombre en el domicilio como sospechoso. Sin embargo, al constatar que la víctima había fallecido varias horas antes y que la declaración del detenido no encajaba, descartaron el crimen.

Tras la inspección del cadáver por parte del médico forense, no se apreciaron signos de violencia externa. Además de que el acusado fue quien alertó de lo ocurrido en cuanto se dio cuenta del estado de la víctima. No pudo avisar antes ya que él también había consumido drogas. De igual manera, será la autopsia la que determine las causas exactas de la muerte. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia a las 11.00 horas. La plaza número tres de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja se ha hecho cargo del caso.

Taxista de 48 años

Según informa 'Las Provincias', el fallecido ha sido identificado como Fernando S. C., un taxista de mediana edad y miembro del colectivo LGTBIQ+. No tenía antecedentes. Mientras, el varón de 44 años sí tiene antecedentes por violencia sexual, y por eso se le acusó en un principio.

El aviso llegó a las 6.40 horas de la madrugada, cuando los vecinos informaron de ver a un hombre visiblemente nervioso pidiendo auxilio desde el balcón del domicilio. Al lugar de los hechos se trasladaron varias patrullas de la Policía Local de Benetússer y la Guardia Civil. Además de la presencia de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, quienes encontraron el cadáver una vez accedieron a la vivienda.

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