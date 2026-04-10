Encuentran muerto a un hombre que fue apuñalado cuando salía de casa para ir a trabajar

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre sobre las 7:00 horas de este viernes que ha sido apuñalado en plena vía pública en la localidad valenciana de Burjassot, según han informado fuentes policiales. Los hechos concretamente se produjeron en a la avenida Pi i Maragall, una calle del municipio valenciano, a plena luz del día.

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional está a cargo la dirección de la investigación de la muerte de este hombre, de 60 años, que presentaba heridas de arma blanca.

Los agentes que se desplazaron al lugar de los hechos, trataron de reanimar a la víctima sin éxito. El fallecido se encontraba junto a su hermano que había ido a recogerlo para ir a trabajar. Según las primeras inspecciones oculares la víctima había recibido dos puñaladas, al menos una de ella mortal en el pecho.

Aún se desconocen los detalles que rodean a los hechos, como el autor o las causas de los mismos, no obstante la investigación para localizar al autor o autores de las puñaladas continúa.

Los agentes han rastreado durante varias horas la zona en busca de pruebas que permitan localizar al autor o autores del apuñalamiento. El cuerpo de la víctima ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Valencia para realizar la autopsia.

La madre de Lucas, el niño asesinado en Garrucha, acusa a su pareja de amenazarla con un cuchillo, encerrarla y obligarla a ocultar el cadáver

La madre de Lucas, el niño de cuatro años asesinado en Garrucha, Almería, ha asegurado este jueves ante la jueza instructora que su pareja sentimental ocultó la muerte del menor, llegando a amenazarla con un cuchillo, dejándola encerrada y obligándola a llevar el cadáver a la playa.

La investigada ha declarado que aquel día dejó al menor al cuidado de su pareja creyendo que sufría cólicos y gases. Al llegar a casa, asegura, su pareja le dijo que estaba durmiendo, pero ella comprobó que no respiraba. Según su versión, el menor ya había fallecido."Me dijo que lo había acostado porque tenía sueño y que no lo despertara", afirmó.

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