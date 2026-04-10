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Santiago Abascal llama a Juanma Moreno "Juanma Moruno"

En un acto en Málaga de cara a las elecciones que tendrán lugar en Andalucía el próximo 17 de mayo.

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Santiago Abascal llama a Juanma Moreno "Juanma Moruno" | Europa Press

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Miriam Vázquez
Publicado:

Santiago Abascal ha inaugurado la precampaña para las elecciones en Andalucía haciéndose notar. El líder de VOX ha recurrido ha un insulto racista para dirigirse a Juanma Moreno. Le llama 'Juanma Moruno' al líder del PP en la comunidad andaluza y le acusa de "solo hacer ver pasar el tiempo, como la Puerta de Alcalá".

"Si queréis que las cosas cambien de verdad, no nos dejéis con una fuerza pequeña, no le deis una mayoría absoluta al PP. Darle una oportunidad a Vox", ha pedido Abascal después de destacar que su formación en 2018 hizo posible el "cambio de siglas" en Andalucía y atacó al PP de haber "robado" ese cambio "haciendo las mismas políticas que el PSOE".

En un acto en Málaga, ha buscado la movilización de su electorado pidiendo "con contundencia" apoyo para Vox.

Reprochó al PP que reivindique "esa patria islamista de Blas Infante" y frente a ello defiende "esa patria chica andaluza, esa patria grande española y esa Andalucía que es la de Fernando III el Santo y la de los Reyes Católicos que terminaron la Reconquista".

Dice Abascal que mientras "Juanma 'Moruno' está reivindicando a Blas Infante y diciendo que tiene un corazón así de grande para que venga todo el mundo, tenemos a la mafia socialista que avanza".

Dese Vox han vuelto a lanzar el mensaje de las consecuencias de la inmigración masiva y ha asegurado que Moreno "se parece más a los socialistas promocionando esa invasión".

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