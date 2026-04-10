Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

VALENCIA

Aparece una bomba de la Guerra Civil en Valencia y la hacen estallar de forma controlada

La Policía Nacional ha informado que el artefacto ha sido detonado tras ser encontrado por la mañana en una excavación de una obra en la calle Juan Verdeguer de Valencia, cerca de las instalaciones portuarias.

Vista del puerto de Val&egrave;ncia

Vista del puerto de ValènciaAutoridad Portuaria de Valencia

Publicidad

Lola Márquez Romero
Publicado:

En la tarde de este viernes en una obra de un solar de Valencia se ha producido un asombroso hallazgo por parte de unos operarios: una bomba de aviación de más de 50 kg de la Guerra Civil. Varios agentes del grupo de los TEDAX de la Policía Nacional la han trasladado a una zona aislada del puerto para hacerla detonar de forma controlada.

La Policía Nacional ha informado a EFE de que sobre las 16 horas de este viernes el artefacto ha sido detonado tras ser encontrado por la mañana en una excavación de una obra en la calle Juan Verdeguer de Valencia, cerca de las instalaciones portuarias.

Según han confirmado fuentes de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), los operarios encontraron la bomba, que ha resultado ser un artefacto con carga explosiva utilizado en la Guerra Civil española.

Ante el riesgo que suponía el traslado de la bomba a una larga distancia para encontrar un sitio seguro para su detonación, el grupo TEDAX ha solicitado permiso a la APV para trasladarla hasta las obras de ampliación que se están realizando en el puerto de Valencia, al considerar que esa zona, cercana al lugar del hallazgo, reunía las condiciones de seguridad adecuadas para su destrucción.

La detonación y el humo que ha provocado la explosión controlada han podido sentirse y verse desde la cercana pedanía de Pinedo y según la APV, la operación ha sido "un éxito de colaboración de todas las partes".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Un rebaño de ovejas acorrala a los clientes de un bar del País Vasco: "Empezaron a dar vueltas y la gente empezó a caerse"

Antena 3 Noticias

Publicidad

Sociedad

Cabera del Tajo

Se desvela el secreto del misterioso animal que nadaba en las aguas del Tajo

Helicóptero

En estado grave un hombre de 52 años tras ser apuñalado por su cuñado en Collado Villalba

ampliación

Aparece una bomba de la Guerra Civil en Valencia y la hacen estallar de forma controlada

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre tras consumir droga alfa en Valencia
Valencia

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre tras consumir droga caníbal en un encuentro sexual en Valencia

Tribunal Supremo.
ABUSO SEXUAL

El Tribunal Supremo confirma 13 años de cárcel para un profesor de Valladolid por abusos sexuales

Imagen de archivo del Servicio de Emergencias 112 en Baleares
Explosión gas

Muere una mujer de 70 años tras una explosión de gas butano en su vivienda en Menorca

La explosión también ha afectado a una parte del edificio, al igual que a las viviendas que se encontraban en el entorno, aunque no se han registrado por el momento más heridos o víctimas mortales.

Vehículo de la Policía Nacional
SUCESO

Encuentran muerto a un hombre que fue apuñalado cuando salía de casa para ir a trabajar

Los agentes que se desplazaron al lugar de los hechos trataron de reanimar a la víctima sin éxito. Según las primeras inspecciones oculares la víctima había recibido dos puñaladas, al menos una de ella mortal en el pecho.

Víctimas de Adamuz

Las víctimas de Adamuz piden una investigación por la "falta grave de coordinación y emergencia" tras el accidente

Foto de archivo del 112 Galicia

Una menor de 10 años se precipita de un balcón en Vigo y queda herida grave

El menor fallecido en Villanueva de la Cañada murió en el baño y conocía a su agresor

El presunto asesino del menor de Villanueva de la Cañada lo sorprendió en el baño y lo mató a puñaladas

Publicidad