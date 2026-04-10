Se desvela el secreto del misterioso animal que nadaba en las aguas del Tajo

La tensión e incertidumbre inundaron en el día de ayer a los vecinos de Aranjuez tras un vídeo compartido por una usuaria a las orillas del río Tajo donde se observa lo que parece un animal de grandes dimensiones nadando por el agua. El misterioso cuerpo aparecido en el río generó mucha curiosidad en redes sociales.

La incertidumbre generó multitud de teorías

La publicación cuenta con cientos de comentarios de usuarios curiosos que se preguntaban qué podría ser lo que vio la mujer en el río. Otros formulaban hipótesis sobre un 'caimán' o una 'serpiente' de gran tamaño que nada por la zona. Sin duda, se ha vuelto un fenómeno viral en redes sociales el supuesto animal circulando por el río Tajo en el municipio madrileño.

La imagen fue difundida por medios locales como 'El Heraldo de Aranjuez', donde más vecinospudieron ver y hacer conjeturas sobre lo que había en las aguas del río que recorre la ciudad.

Algunos de los vecinos más escépticos restaron importancia al suceso, mientras que otros, como Serafín, acudieron al lugar con caña en mano para intentar comprobar por sí mismos qué se escondía bajo el agua. El suceso, bautizado por algunos como 'el Tajo Ness', mantuvo la tensión hasta que finalmente se desveló la clave.

Al final del día se dio con la explicación definitiva

La Policía local de Aranjuezdesplegó un operativo para peinar la zona en busca de respuestas. Un operativo policial que alimentó el misterio que fue creciendo hora tras hora, por la falta de información clara y la expectación generada entre los vecinos. Finalmente, varias horas después la publicación el vídeo, se esclareció la causa de tanta expectación gracias a Julio, un pastor que transitaba por la zona. El misterioso animal era Libertad, su perra, que "muchas veces se baña sola". "Ha sido ella que se ha bañado, lo mismo que Cleopatra se bañaba en el Nilo", bromeaba Julio.

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