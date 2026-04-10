Viktor Orbán, ¿el fin de la 'democracia iliberal'?

En Budapest ya se respira la tensión de unas elecciones que son cruciales para los húngaros. Por primera vez en 16 años, la continuidad del primer ministro Viktor Orbán en el poder no está asegurada.

La disyuntiva a la que se enfrentan la resume perfectamente Zoltan, un votante del país: "Creo que el país está en una encrucijada: Este u Oeste. Obviamente, esta es la pregunta principal, esta es la esencia."

Los húngaros deben decidir si quieren seguir acercándose a los valores europeos, o si, por lo contrario, prefieren seguir mejorando relaciones con Rusia, China o Estados Unidos.

16 años de "democracia iliberal"

Estuvo en el poder por primera vez entre 1998 y 2022, y volvió a él en 2010 con una mayoría parlamentaria de dos tercios. Es entonces cuando pudo impulsar la maquinaria de reformas institucionales que le han pedido transformar el sistema político de Hungría.

En 2011 aprobó una nueva Constitución basada en valores cristianos tradicionales. A esto se sumó la erosión de la libertad de prensa con la creación de una normativa, conocida como "ley mordaza", además de una reforma electoral que beneficiaba al partido gobernante, Fidesz.

En la crisis migratoria de 2015 abogó por el rechazo total a la inmigración y el refuerzo de controles fronterizos y la construcción de vallas.

Las alarmas empezaron a sonar en Europa, la Comisión alertó del deterioro de la democracia en el país. Fue en 2014 cuando pronunció su discurso con su nuevo concepto de "democracia iliberal", poniendo como ejemplo a Rusia, China o Turquía.

A partir del 2018, y hasta ahora, empezó a distanciarse de la Unión Europea y su valores. Un alejamiento que se hizo más que evidente en 2022 con la invasión rusa de Ucrania y su claro apoyo a Putin.

Injerencias extranjeras

El país es un puente estratégico de potencias como China, Rusia y el Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos ha mostrado su pleno apoyo, con sus mensajes en redes, y más evidente todavía, con la recién visita del vicepresidente J.D. Vance en vísperas de la cita electoral.

"¡Salgan a votar por Viktor Orbán! Él es un verdadero amigo, un luchador y un ganador, y cuenta con mi respaldo completo y total para su reelección como primer ministro de Hungría. ¡Viktor Orbán nunca defraudará al gran pueblo de Hungría! ¡Estoy con él hasta el final!", ha subrayado Donald Trump.

Quedan unas horas para que se refleje en las urnas la polarización que hay en las calles. Para unos: "Los últimos 16 años estuvieron llenos de corrupción como mentir, traicionar a todo el pueblo húngaro, y creo que estuvieron demasiado tiempo en el poder, así que creo que el cambio es necesario." Para otros: "Prefiero a los rusos, Putin es bueno y también el presidente estadounidense".

Este domingo Hungría hablará y toda Europa estará pendiente de lo que diga.

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