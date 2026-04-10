Una menor de 10 años se precipita de un balcón en Vigo y queda herida grave

Una menor de 10 años ha resultado herida de gravedad en la noche de este pasado jueves tras caer desde el balcón de su casa en la localidad de Vigo.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 23:30 horas y fue un particular el que pidió asistencia médica para una menor que se había caído desde una vivienda en el callejón de Núñez, en Vigo, según indican fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press.

Después del incidente, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias avisó a los servicios médicos del 061-Galicia, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Finalmente, una ambulancia logró trasladar con vida a la menor a un centro hospitalario de dicha ciudad.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado lo ocurrido e informan de que se investiga como un accidente, afirmando que la joven se habría caído del balcón de su vivienda.

Un menor se precipita desde el tejado de una nave abandonada

El pasado mes, un adolescente de 14 años de la localidad murciana de Alcantarilla también se precipitó desde el tejado de una nave abandonada que está situada en la calle de la Comunidad Valenciana. Por lo visto, el hecho también tuvo un componente accidental.

Los dos menores habían escalado hasta el tejado y, de repente, colapsó. Acto seguido, arrojó a uno de ellos al interior.

El más pequeño de los dos fue encontrado por los Bomberos del Consorcio de la Región de Murcia en el interior de la nave. Estaba semiinconsciente, y facilitaron el acceso a sanitarios 061 para que fuese atendido. Cuando consiguieron estabilizarlo, el adolescente fue trasladado herido grave a la UCI del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

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