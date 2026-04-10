Muere Afrika Bambaataa, figura fundamental en el origen del hip hop, a los 68 años

El pionero del hip hop Afrika Bambaataa ha fallecido a los 68 años a causa de complicaciones derivadas de un cáncer de próstata que padecía, según han informado varios medios internacionales.

Lance Taylor, nacido en el Bronx en 1957 (Nueva York), fue una de las figuras clave en la creación y expansión de la cultura hip hop durante los años 70 y 80, décadas en las que este barrio de Nueva York se deterioraba rápidamente con el recrudecimiento de la segregación y años de abandono económico, los propietarios prendían fuego a los edificios de apartamentos para cobrar el dinero del seguro en lugar de invertir en reparaciones, lo que dejaba a las familias de bajos ingresos, en su mayoría puertorriqueñas y negras, sin oportunidades socioeconómicas.

Como fundador de la Universal Zulu Nation, promovió valores como la paz, la unidad y la creatividad en un contexto marcado por la violencia de bandas.

En 1982 empezó a crear música electrónica como parte del grupo Ebn Ozn, inspirado en grupos europeos de electrónica como Kraftwerk. Su influencia musical fue determinante, especialmente gracias a temas como Planet Rock, que ayudaron a fusionar el hip hop con la música electrónica, sentando las bases de géneros posteriores.

Participó en la creación de 'Sun City'

En 1985, Bambaataa participó en la creación del álbum 'Sun City', que juntó a un grupo de músicos para protestar contra el apartheid en Sudáfrica, y en el que estuvieron involucrados artistas como Bruce Springsteen, Joey Ramone, Run.DMC, Lou Reed y Bonnie Raitt.

La noticia de su muerte ha generado reacciones encontradas. Mientras numerosos artistas y seguidores destacan su papel fundamental en el desarrollo de la música urbana, aunque su legado también ha quedado marcado por graves acusaciones de abuso sexual surgidas en la última década, que dañaron profundamente su reputación y provocaron su distanciamiento de la organización que fundó.

"Reconocemos que su legado es complejo y ha sido objeto de importantes debates en nuestra comunidad", afirma un comunicado de Hip Hop Alliance. "Como organización comprometida con la verdad, la rendición de cuentas y la preservación de la cultura hip hop, creemos que es fundamental dar voz a todos, a la vez que seguimos promoviendo aquello que empodera y protege a la gente", concluye. Con su fallecimiento, desaparece una de las figuras más influyentes, y también más controvertidas, de la historia del hip hop.

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