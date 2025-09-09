Detenido en Gran Canaria un hombre acusado de matar a su madre a puñaladas

El crimen, que ha generado una gran conmoción en la zona, se produjo poco después de las nueve de la noche.

La alerta llegó a los servicios de emergencias sobre las 21.15 horas por una llamada que avisaba de una agresión dentro de la casa. Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Policía Nacional y Local, así como una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario. A su llegada, los sanitarios solo pudieron certificar la muerte de la víctima, que presentaba varias heridas de arma blanca, especialmente en el tórax y el abdomen.

El presunto agresor se encontraba junto al cuerpo de su madre con lesiones sangrantes en las manos que, según confesó, se habría ocasionado él mismo durante el ataque.

Tras ser atendido en primera instancia por el personal sanitario, el hombre fue detenido por los agentes de la Policía Nacional. Posteriormente, efectivos de Homicidios y de la Policía Científica se hicieron cargo de las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.

La comitiva judicial en funciones de guardia también acudió a la vivienda para proceder al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal.

Este homicidio se suma a otros cuatro asesinatos registrados este año en la capital grancanaria. Aunque en la zona residen pocas familias, el suceso ha causado una fuerte conmoción entre los vecinos.

