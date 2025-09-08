Muere un vecino de Ubrique corneado por un toro durante el festejo del Gayumbo

La localidad gaditana de Ubrique está conmocionada tras el trágico suceso ocurrido este domingo durante la celebración del Toro del Gayumbo. Un vecino de 57 años ha perdido la vida tras ser corneado por el segundo de los astados del recorrido.

La víctima, natural de la localidad, intentó esquivarlo subiéndose a la reja de una ventana, pero un asta del toro se enganchó en la zapatilla del hombre y lo derribó. Ya en el suelo. lo embistió en repetidas ocasiones sin darle opción para huir y evitar el fatal desenlace. La estremecedora escena fue grabada por testigos y compartida en redes sociales.

El Ayuntamiento de Ubrique publicaba un comunicado poco después del accidente en el que muestra su pesar por lo sucedido. "Desde el Ayuntamiento de Ubrique lamentamos profundamente el incidente ocurrido durante la celebración del festejo taurino de esta tarde. Queremos, en primer lugar, trasladar nuestro más sincero pésame y solidaridad a los familiares, amigos y allegados de la persona fallecida", señalaron fuentes municipales. En el escrito, se anunciaba la suspensión del espectáculo de fuegos artificiales previsto para la noche del domingo y que "las banderas de los edificios públicos ondearán mañana a media asta en señal de duelo".

El Consistorio ha decretado para este lunes una jornada de luto oficial, que coincide con la festividad de la Patrona, Nuestra Señora de los Remedios. La corporación ha hecho un llamamiento a la calma y al respeto en unas horas de gran consternación: "Pedimos comprensión, serenidad y colaboración a todos los vecinos, vecinas y visitantes, recordando que la mejor forma de mostrar apoyo es desde la prudencia y el respeto. Ubrique siempre se ha caracterizado por su unidad en los momentos difíciles. Hoy, más que nunca, debemos demostrarlo".

La tragedia ha marcado la décima edición de esta fiesta, que había comenzado a mediodía con una primera suelta y que terminaba por la tarde con la salida de Mosquetero, el toro que embistió al vecino fallecido.

Comunicado de los organizadores

Por su parte, la empresa organizadora, África Taurina S.L., y la Asociación Peña Toro del Gayumbo, también emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su consternación y subrayaron el carácter excepcional del accidente. "En primer lugar, queremos trasladar nuestro más sentido pésame y toda nuestra solidaridad a los familiares, amigos y allegados de nuestro querido vecino y socio de la Peña, compartiendo sinceramente el dolor de esta irreparable pérdida", afirmaron. Las entidades insistieron en que "se han adoptado todas las medidas de seguridad y precauciones posibles para el desarrollo del festejo y en el que siempre se ha velado por la seguridad de participantes y espectadores".

Los organizadores remarcaron además que, en estos momentos de duelo, acompañan el sentimiento del municipio y llaman a la calma: "Como muestra de respeto, expresamos nuestro compromiso de acompañar el luto y el dolor de todo el municipio, apelando a la serenidad, la prudencia y la unión de todos en estos momentos tan difíciles".

Con estas palabras, tanto las autoridades municipales como los responsables de esta cita, quieren evitar cualquier polémica en torno a un festejo taurino que hasta ahora había transcurrido sin incidentes de esta gravedad.

