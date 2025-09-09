Felipe González, sobre Sánchez y la falta de Presupuestos: "Si yo me viera en esa situación, convocaría elecciones"

Susanna Griso entrevista al expresidente del Gobierno Felipe González en el programa Espejo Público. La actualidad política con las medidas "contra el genocidio en Gaza", los presupuestos, o la controversia en cuanto al fiscal general del Estado, así como la gestión de los incendios en un verano que ha resultado trágico, entre los asuntos sobre la mesa.

Uno de los temas por los que la presentadora preguntaba a Felipe González es sobre la posibilidad de Gobernar sin presupuestos, lo que el expresidente del Gobierno señalaba que "no". "El incremento en el gasto en Defensa no sé de dónde ha salido. Es mucho dinero". En concreto, González explica que aunque está de acuerdo con el gasto, quiere que "le expliquen de qué partida presupuestaria ha salido. Porque ha tenido que salir de algún sitio".

Felipe González se muestra tajante al considerar que "si yo me viera en esa situación, indudablemente convocaría elecciones. Pero es que va a ganar la derecha ese argumento es antidemocrático. No puede ser. Incumplimos un mandato constitucional. No tenemos ni techo de gasto. Si no sale el presupuesto, convoca elecciones. Lo que hay ahora no te permite saber ni dónde sale el presupuesto de Defensa".

Este lunes, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez sorprendía a primera hora con una declaración institucional en la que anunció nueve medidas adicionales "contra el genocidio en Gaza". Felipe González considera que "en lo que ha dicho ayer es lo mismo que propuso hace dos años, hay un cabio de clasificación". González resalta que "tenemos un problema de fondo" y que "no rompería relaciones diplomáticas con Israel nunca", aunque "lo que está ocurriendo es absolutamente intolerable".

Sobre el fiscal general del Estado

Sobre la apertura del año judicial y la figura del fiscal general del Estado, Felipe González señala que "yo si fuera él habría dimitido. Pero no había ningún motivo para que se ausentara de la apertura del año judicial. Si está en la función la anomalía es no estar en la apertura. En España no hay nada táctico es todo inmediatico. Mañana sacaremos otra liebre para que los galgos sigan detrás de la liebre", ha remarcado.

La respuesta ante los incendios

La fundación del expresidente del Gobierno lleva años volcada en la respuesta ante los nuevos incendios forestales. Felipe González resalta su preocupación por los incendios "desde hace tiempo". "Mi primera fase de preocupación era la fase de detección precoz para llegar a tiempo, más que de prevención". Señala, además. que "los incendios son como no han sido nunca" y que tenemos "nuestro problema de abandono de la zonas rurales".

También mantiene que "las zonas más protegidas son las que más arden, porque la protección cuando se hace desde un despacho, se hace llegando a la conclusón de que quien estorba es el hombre".

La entrevista a Felipe González se produce el mismo día en el que se celebra el primer Consejo de Ministros del curso político en el que están sobre la mesa las nuevas medidas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez contra Israel, al que responsabiliza del "genocidio" en Gaza.

