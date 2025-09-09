Desarticulada una organización criminal que secuestró y torturó durante 3 días a uno de sus miembros por perder droga

La Guardia Civil ha desmantelado esta peligrosa red dedicada al tráfico de cocaína y heroína. La víctima, miembro de la organización, presuntamente habría perdido una importante cantidad de droga. La operación, denominada "Trepamuros", ha culminado con la detención de ocho personas y la orden de búsqueda para otro miembro que sigue prófugo.

Los hechos tuvieron lugar a finales de agosto en la localidad de Puerto Serrano, cuando una llamada alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa en una vivienda. Allí, los agentes encontraron a un joven en estado grave que denunció haber sido víctima de secuestro y tortura por parte de sus compañeros de la organización criminal. La víctima, con mucho miedo, relató que su función en el grupo era actuar como “mula”, es decir, transportar la droga introduciéndola en su organismo para evitar la detección policial.

Según explicó, tras un viaje a Dos Hermanas para adquirir una gran cantidad de cocaína y heroína, la droga desapareció misteriosamente una vez regresaron a Puerto Serrano. Los líderes del grupo le acusaron de robo y le sometieron a una brutal tortura, que incluyó golpes y la administración forzada de laxantes, con el fin de obligarle a expulsar cualquier sustancia restante. El joven logró escapar el 28 de agosto y se refugió en un domicilio cercano, donde fue asistido y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Continua la búsqueda de un último implicado

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Arcos de la Frontera, se ha desarrollado gracias al trabajo conjunto del Equipo de Policía Judicial de Arcos y otras unidades de la Guardia Civil, como el Grupo de Reserva y Seguridad y el Servicio Cinológico. Tras varios registros realizados el 4 de septiembre, se arrestó a ocho sospechosos, mientras que el noveno permanece prófugo.

Seis de los detenidos han ingresado en prisión provisional, enfrentándose a cargos por delitos graves como secuestro, torturas, lesiones, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Las parejas de los líderes del grupo quedaron en libertad, aunque con cargos.

Esta operación supone un duro golpe contra el tráfico de drogas en la zona y refleja la brutalidad con la que actúan algunas organizaciones criminales para mantener su control interno y evitar pérdidas. La Guardia Civil continúa con la búsqueda del último implicado y ha pedido colaboración ciudadana para localizarlo.

