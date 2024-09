Confiesa en televisión que mató a su madre, que padecía alzhéimer: "De vez en cuando me hacía enfadar"

Un hombre ha confesado en un programa de televisión que mató a su madre, que padecía alzhéimer. El hombre huyó de su casa cuando cometió el presunto asesinato y, al regresar el lunes, se encontró a las cámaras en su domicilio. Al pregúntale el periodista, admitió el crimen que había cometido días anteriores asegurando que fue "por instinto".

Sucedió el pasado sábado 21 de septiembre en la ciudad de Módena (Italia), cuando Lorenzo Carbone, un italiano de 50 años compró dos pizzas para cenar con su madre y pasar la noche juntos. Pero no acabó como esperaba. Al día siguiente su otra hija, la hermana menor de Lorenzo, descubrió un cadáver.

Se trataba de Loretta Levrini, de 80 años, que padecía alzhéimer. Según relata su hija, su cuerpo sin vida se encontraba en la cama con signos de estrangulamiento. Carbone abandonó el domicilio y se desconocía su paradero convirtiéndose en sospechoso. No fue hasta el lunes cuando unos periodistas del programa de televisión italiano 'Pomeriggio Cinque' le interceptaron en la puerta de su casa, donde admitió y relató cómo había matado a su madre.

Sí, la mate. No podía soportarla más. La asfixié, primero con una almohada, después solo con la funda y finalmente utilicé unas cuerdas

"Sí, la mate. No podía soportarla más. La asfixié, primero con una almohada, después solo con la funda y finalmente utilicé unas cuerdas", contaba al periodista Fabio Giuffrida. Aseguró que tenían muchas discusiones y que el motivo de estrangularla "fue un instinto".

El presunto agresor sentía mucho haber matado a su madre: "La estrangulé, no sé por qué lo hice. De vez en cuando me hacía enfadar porque no dejaba de repetir lo mismo" Añadió que su madre estaba "entre la demencia y el Alzhéimer y a veces dice cosas que duelen".

Tras estas declaraciones, el periodista llamó a las autoridades para que detuvieran al presunto agresor por el asesinato de Loretta. Ahora se encuentra en arresto y enfrenta cargos por el acto cometido. El equipo del programa ante las críticas recibidas por la publicación de la entrevista aclaró que la Policía le dio permiso para compartirlo.

Huyó de la ciudad

Carbone contó al programa 'Pomerrigio Cinque' que había huido de la ciudad después de cometer el crimen. Durante el domingo estuvo caminando por las calles del municipio colindante de Pavullo, aunque insistió en que no se estaba escondiendo.

