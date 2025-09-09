Alerta en Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana por lluvia de 50 litros por hora

Preocupa la situación en diferentes zonas del país debido a las alertas por lluvias. La zona de la Vega Baja de Alicante es la zona más afectada por el momento. Hasta allí se ha desplazado el presidente Carlos Mazón en las últimas horas. Las rachas de viento han superado los 100 km por hora. Hay árboles caídos, cortes de luz y se han suspendido las clases nada más empezar el curso.

Baleares está en alerta naranja (riesgo importante) por fuertes tormentas y lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y de hasta 140 litros en la franja de tres a cuatro horas, a la que se suman con igual nivel de riesgo la región de Murcia y la Comunidad Valenciana. En el caso de la Comunidad Valenciana está en alerta naranja el litoral de Alicante y el interior, además del litoral sur de Valencia, en donde las acumulaciones por lluvia serán de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) publicados en su página web.

A última hora de este lunes, Emergencias establecía la Situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en toda la Comunitat Valenciana debido a este episodio meteorológico que afectaba este lunes al territorio. Emergencias comunicaba en 'X' que a las 20:09 horas, en la provincia de Alicante se habían acumulado en la última hora 21,2 litros por metro cuadrado (l/m2) en l'Alguenya y 9,8 l/m2 en Monover.

En la provincia de Valencia, a las 20:19 horas, las lluvias de la última hora dejaban 21,2 l/m2 en Titaguas y 3,2 l/m2 en Ontinyent. En las últimas cuatro horas, las precipitaciones alcanzaban 56,2 l/m2 en Barxeta, 45,2 en Xella, 43,9 en Llocnou d'en Fenollet, 40 en Anna y 39,8 en Tavernes de la Valldigna

En el caso de Castellón, a las 20:26 horas, se habían registrado en la última hora 23 l/m2 en la Pobla de Benifassà, 17 en Canet lo Roig, 15,6 en Sant Jordi y 12,8 en Gaibiel. En el acumulado de las últimas cuatro horas destacaban 47,8 l/m2 en Herbers, 46 en la Pobla de Benifassà, 39,2 en la Jana y 26,2 en Rossell.

Situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en toda la Comunitat Valenciana

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat establecía este lunes la Situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en toda la Comunitat Valenciana debido al episodio meteorológico que afecta al territorio.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Emergencias informaba de que, a las 20:09 horas, en la provincia de Alicante se han acumulado en la última hora 21,2 litros por metro cuadrado (l/m2) en l'Alguenya y 9,8 l/m2 en Monover.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.