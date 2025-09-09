Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un menor y otro resulta herido tras un ataque con arma blanca en Sants-Montjuïc, Barcelona

Los Mossos investigan la agresión para localizar y detener al responsable del ataque

Ángel Granero
Un menor ha perdido la vida y otro ha resultado herido tras ser atacados con un arma blanca anoche en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona. El suceso tuvo lugar sobre las 23:00 horas en la calle Antoni Campmany, según han informado los Mossos d’Esquadra.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudió al lugar y trasladó a ambos menores a un hospital cercano. A pesar de los esfuerzos médicos, uno de ellos, de aproximadamente 16 años, falleció. El segundo menor permanece ingresado con heridas cuya gravedad no ha sido precisada.

La División de Investigación Criminal (DIC) de Barcelona ha iniciado diligencias para esclarecer las circunstancias de esta muerte violenta. Los agentes buscan identificar y localizar al autor o autores del ataque, que hasta el momento permanecen sin detención. Fuentes policiales han señalado que la agresión fue cometida con arma blanca, aunque aún se desconoce el motivo detrás del ataque. Los investigadores revisan testimonios y cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los hechos.

Menor asesinado en Sevilla por un apuñalamiento

El pasado mes de julio la Guardia Civil detuvo a un menor como presunto autor del apuñalamiento mortal de un chico de 17 años en Isla Mayor, Sevilla. Las autoridades iniciaron la investigación tras recibir, un aviso del servicio de Emergencias 112 Andalucía sobre un joven herido de arma blanca en el pecho, junto a una parada de autobús de la pedanía. El menor falleció horas después en el lugar del crimen.

Tras la detención, la Guardia Civil también investigó los destrozos ocurridos en la vivienda del sospechoso el pasado 3 de julio, tras una concentración vecinal. Durante la protesta, que incluyó un minuto de silencio, grupos de personas destrozaron mobiliario, ventanas, puertas y rejas, además de realizar pintadas con mensajes como "Asesino, vete de aquí".

