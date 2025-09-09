Aparatoso accidente en la AP-7 tras la caída de vigas de hierro de un camión en Tarragona

La mañana de este martes se ha visto marcada por un aparatoso accidente en la autopista AP-7 a la altura del término municipal de El Catllar, en el punto kilométrico 242, en la provincia de Tarragona. Pasadas las siete de la mañana un camión que circulaba en sentido norte ha perdido parte de la carga que transportaba, un conjunto de pesadas vigas de hierro, lo que ha provocado un caos inmediato en la vía rápida. Las piezas metálicas han quedado esparcidas sobre la calzada y varios vehículos que circulaban en ese momento no han podido esquivarlas, generando un choque múltiple en el que se han visto implicados una furgoneta y al menos cuatro turismos.

El balance provisional es de tres personas heridas en estado menos grave que han sido trasladadas al Hospital de la Santa Tecla por el Sistema de Emergencias Médicas. En el dispositivo de asistencia han intervenido tres ambulancias, cinco dotaciones de Bomberos de la Generalitat y hasta siete patrullas de los Mossos d’Esquadra, que han tenido que cortar la circulación para garantizar la seguridad y permitir la retirada de las vigas con la ayuda de grúas de gran tonelaje.

El riesgo de las cargas pesadas

La magnitud del accidente ha obligado a interrumpir por completo la circulación en sentido norte, lo que ha generado retenciones de hasta tres kilómetros, mientras que en dirección sur únicamente se ha podido mantener abierto un carril, con colas que han llegado a superar los cuatro kilómetros. El Servei Català de Trànsit ha establecido un desvío obligatorio en la salida 34 hacia la A-7, aunque tanto esta vía como la N-340 han quedado rápidamente congestionadas, complicando la movilidad en toda la zona metropolitana de Tarragona.

Los equipos de emergencia han advertido de que las tareas de limpieza y retirada de las estructuras metálicas podrían prolongarse varias horas, ya que además de liberar la autopista es necesario evaluar los daños ocasionados en el firme por el impacto de las vigas.

Este incidente, sin víctimas de gravedad, ha puesto de nuevo sobre la mesa el riesgo que supone el transporte de cargas pesadas en vías de gran capacidad y la necesidad de extremar las medidas de seguridad para evitar sucesos que no solo comprometen la circulación, sino que también ponen en peligro la vida de los conductores

