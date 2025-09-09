Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Reclamaciones

7 aeropuertos españoles entre los diez que más reclamaciones generan, según una web especializada en quejas de vuelos

'Reclamio' asegura que los aeródromos Adolfo Suárez-Madrid Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat encabezan la lista. Le siguen Lisboa, y los españoles Palma de Mallorca, Málaga, Gran Canaria y Tenerife Norte.

Los aeropuertos de Aena prev&eacute;n 21.327 vuelos este fin de semana, un 0,3% m&aacute;s que en 2024

Los aeropuertos de Aena prevén 21.327 vuelos este fin de semana, un 0,3% más que en 2024EUROPAPRESS

Publicidad

Nacho Feliciano
Publicado:

Reclamio, la página web especializada en reclamación de vuelos, ha publicado la lista de los aeropuertos europeos que más reclamaciones acumulan… y España no sale bien parada del recuento. De hecho, hasta siete aeródromos de nuestro país se encuentran entre los 10 que más quejas acumulan en los últimos cuatro años.

Así, los aeropuertos Adolfo Suárez-Madrid Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat encabezan la lista, con un 15% y un 9% del total de reclamaciones puestas en ese período de tiempo. París-Orly, con un 4,7% del conjunto de quejas, completaría el podio de los aeropuertos con mayor número de problemáticas en este sentido.

El 'top 5' lo completan los aeródromos de Lisboa Humberto Delgado, con el 3,5% de quejas, y el de Palma de Mallorca, que ha copado el 3,4% de las reclamaciones. Además, las instalaciones de Málaga, Gran Canaria, Los Rodeos Tenerife Norte, Paris-Charles de Gaulle e Ibiza, rematan la lista de los diez aeropuertos europeos con más incidencias.

En palabras del responsable de Reclamio.com, Jordi Mercader, en el número de reclamaciones influyen tanto las huelgas y de las incidencias organizativas en algunos aeropuertos, como en el caso de la reciente huelga de controladores franceses, como el volumen de pasajeros que pasan por cada aeródromo. Además, los aeropuertos más reclamados suelen tener mayor volumen de tráfico, más conexiones internacionales, condiciones meteorológicas adversas frecuentes o problemas de capacidad que causan retrasos y cancelaciones.

¿Cuáles son las quejas más frecuentes?

Las reclamaciones engloban tanto las quejas motivadas por retrasos y cancelaciones de vuelos, incluyendo el overbooking, como la pérdida o el daño en los equipajes de los pasajeros. De hecho, la mayoría de esas incidencias se concentran en los mismos frentes:

Retrasos y cancelaciones: son la mayoría de las reclamaciones. En España las reclamaciones de 2023 tramitadas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) se repartieron así: retrasos 51%, cancelaciones 41%, denegaciones de embarque (overbooking) 5,5%, cambios de clase 0,7%, y otros 1,9% (sobre 8.122 casos).

Equipaje: entre las quejas sobre equipaje, lo más común no es la pérdida definitiva, sino la entrega con retraso. El informe global de SITA 2024 (utilizado por aerolíneas y aeropuertos de toda Europa) indica que, a grandes rasgos, tres cuartas partes de los equipajes mal gestionados se retrasan, una quinta parte se dañan o son objeto de sustracción, y el 5% se pierden o roban.

Accesibilidad y PMR. Hay un volumen menor pero constante de reclamaciones por asistencia a personas con movilidad reducida (PMR) y accesibilidad en aeropuertos. En las estadísticas de AESA su peso es reducido frente a retrasos/cancelaciones, pero figuran de forma recurrente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La viral denuncia de dos niños que critican la contaminación por toallitas en una playa de Tenerife: "Da vergüenza"

Los jóvenes subieron un vídeo en el que retiraban más de 300 toallitas

Publicidad

Sociedad

Aparatoso accidente en la AP-7 tras la caída de vigas de hierro de un camión en Tarragona

Aparatoso accidente en la AP-7 tras la caída de vigas de hierro de un camión en Tarragona

Tribunal Superior de Justicia de canarias

Muere una mujer de 32 años después de que su madre presuntamente le obligara a inhalar gases

Detenido en Gran Canaria un hombre acusado de matar a su madre a puñaladas

Detenido en Gran Canaria un hombre acusado de matar a su madre a puñaladas

Agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla.
Fiscalía de Madrid

La Fiscalía de Madrid pide 25 años de prisión para un hombre acusado de asesinar a otro y someterle a una tortura "inhumana"

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra
Agresión

Muere un menor y otro resulta herido tras un ataque con arma blanca en Sants-Montjuïc, Barcelona

Imagen del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla
Negligencia

Una negligencia médica termina en una amputación evitable en Sevilla, y ahora condenan al Servicio Andaluz de Salud

Condenan al SAS a indemnizar con 180.000 euros a un paciente que perdió media pierna por no ser trasladado a un hospital con cirugía vascular.

Agresión guardia civil
Agresión Policial

Las imágenes de la agresión de un guardia civil a una detenida en Oliva: "Cuando te digo que hagas las cosas las haces"

En el vídeo se puede ver como el agente agrede a la mujer que se encontraba esposada con las manos en la espalda.

La Guardia Civil recupera otro cadáver de un migrante en Ceuta, el vigesimotercero de 2025

Desarticulada una organización criminal que secuestró y torturó durante 3 días a uno de sus miembros por perder droga

Los aeropuertos de Aena prevén 21.327 vuelos este fin de semana, un 0,3% más que en 2024

7 aeropuertos españoles entre los diez que más reclamaciones generan, según una web especializada en quejas de vuelos

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Brutal paliza con palos y barras de hierro de una familia a un matrimonio en Salamanca

Publicidad