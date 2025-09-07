Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Vuelca un autocar con 60 pasajeros en Santa Susanna, Barcelona: al menos 53 heridos, tres graves

El vehículo, que transportaba a ciudadanos franceses, se salió de la C-32 y cayó por un talud. Solo queda un carril abierto hacia Barcelona y hay retenciones de dos kilómetros.

Cortada totalmente la C-32 en Santa Susanna en sentido sur/Barcelona por la gestión del accidente con un autocar que ha salido de la vía y ha volcado.

Cortada totalmente la C-32 en Santa Susanna en sentido sur/Barcelona por la gestión del accidente con un autocar que ha salido de la vía y ha volcado.@transit

Irene Delgado
Publicado:

Un autocar con unos 60 pasajeros ha volcado este domingo sobre las 12:20 horas en el kilómetro 127,7 de la carretera C-32, a la altura de Santa Susanna, en Barcelona. El accidente ha provocado tres heridos graves, uno menos grave y al menos 50 heridos leves, según han informado los servicios de emergencia.

Los dos heridos de mayor gravedad han sido trasladados al Hospital Germans Trias de Badalona, mientras que el herido menos grave ha sido evacuado al Hospital de Mataró. La mayoría de los pasajeros, de nacionalidad francesa, han podido salir del vehículo por su propio pie y subir por el talud donde terminó el autocar tras salirse de la vía.

Bombers de la Generalitat han atendido a los ocupantes y han inspeccionado tanto el vehículo como el entorno inmediato para descartar que hubiera más personas afectadas, según han indicado en su cuenta en la red social X.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado que, tras el siniestro, solo queda un carril abierto en sentido sur, dirección Barcelona, lo que ha provocado retenciones de hasta dos kilómetros desde Palafolls. Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el accidente de un autocar en Barcelona y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información.

