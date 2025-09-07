Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Choque mortal

Un muerto y cinco heridos en un choque frontal en Manacor: uno de los coches ardió tras el impacto

El 061 confirma una víctima mortal y varios traslados urgentes tras la colisión en la Ma-4020, entre Porto Cristo y Manacor, ocurrida de madrugada.

Una ambulancia del SAMU 061 de Baleares

Una ambulancia del SAMU 061 de BalearesEuropa Press

Publicidad

Una colisión frontal registrada de madrugada en la carretera Ma-4020, a la altura del kilómetro 9, el tramo que conecta Porto Cristo con Manacor, ha dejado una persona fallecida y cinco heridos de distinta consideración. Según ha informado el 061, en el siniestro se vieron implicados dos turismos y uno de los vehículos se incendió después del impacto.

La alerta entró en el centro de coordinación a las 01:05 horas. De inmediato se activó un operativo sanitario reforzado: seis ambulancias, tres UVI móviles de la zona, una de soporte vital avanzado y dos de soporte vital básico privadas, además de personal del PAC de Felanitx. A su llegada, los equipos estabilizaron a los heridos y organizaron su evacuación a distintos hospitales de la Isla.

Seis afectados, una víctima mortal

Entre los seis afectados, con edades entre 20 y 40 años, tres presentaban lesiones muy graves y tres quedaron inicialmente con pronóstico reservado, de acuerdo con la información facilitada por el 061. Finalmente, uno de los heridos falleció. El resto de pacientes fue derivado para atención especializada.

El dispositivo distribuyó los traslados en función de la gravedad y la proximidad:

  • Dos heridos fueron llevados al Hospital de Manacor.
  • Dos, al Hospital de Llevant.
  • Uno, al Hospital Universitario Son Espases (Palma).

Investigación en curso

A la hora de redactar esta información no han trascendido las causas del siniestro. La prioridad de los servicios de emergencia se ha centrado en la asistencia sanitaria y en la seguridad del tramo afectado de la Ma-4020, donde la circulación quedó condicionada durante las labores de auxilio y retirada de los vehículos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El chascarrillo de Matías Prats sobre la nueva política de cancelación de las peluquerías: "No se han cortado"

El chascarrillo de Matías Prats sobre la nueva política de cancelación de las peluquerías: "No se han cortado"

Publicidad

Sociedad

Una ambulancia del SAMU 061 de Baleares

Un muerto y cinco heridos en un choque frontal en Manacor: uno de los coches ardió tras el impacto

T3 Aquí no hay quien viva (Sección)

Efemérides de hoy 7 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 7 de septiembre?

¿Serán los españoles los que logren que los robots imaginen?

¿Pueden ser capaces de imaginar los Robots?

Prisión sin fianza para el hombre que mató a una mujer en un apartamento turístico de Lloret de Mar y olvidó su cartera
Crimen en Lloret de Mar

Prisión sin fianza para el hombre que mató a una mujer en un apartamento de Lloret de Mar y olvidó su cartera

A3 Noticias Fin de Semana (06-09-25) Nuevos incendios en Galicia, Navarra y Castilla y León: siete focos permanecen activos
Incendios

Nuevos incendios en Galicia, Navarra y Castilla y León: siete focos permanecen activos

Agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla.
Tiroteo en Sevilla

Dos muertos y un herido por un tiroteo en Carmona, Sevilla: "Había sacado un rifle y había disparado contra un bar"

La Guardia Civil investiga lo ocurrido en la urbanización Los Nietos, donde un hombre habría disparado con un rifle contra un bar.

Zamora vuelve a estar en alerta: un incendio de nivel 2 obliga a confinar Castromil
Incendio forestal

Llamas en Zamora: El incendio de Castromil baja a nivel 1 y se desconfina la localidad

El fuego, originado en la localidad fronteriza entre Ourense y Zamora, se ha declarado a las 10.58 horas de la mañana, obligando a confinar a los vecinos de Castromil. Actualmente se encuentra en nivel 1 y se ha desconfinado la localidad.

Las Médulas

El fuego apaga el turismo rural en Las Médulas: las cancelaciones en cadena dejan a cero la ocupación

El chascarrillo de Matías Prats sobre la nueva política de cancelación de las peluquerías: "No se han cortado"

El chascarrillo de Matías Prats sobre la nueva política de cancelación de las peluquerías: "No se han cortado"

Noticias de hoy, viernes 5 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025

Publicidad