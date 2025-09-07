Un muerto y cinco heridos en un choque frontal en Manacor: uno de los coches ardió tras el impacto

Una colisión frontal registrada de madrugada en la carretera Ma-4020, a la altura del kilómetro 9, el tramo que conecta Porto Cristo con Manacor, ha dejado una persona fallecida y cinco heridos de distinta consideración. Según ha informado el 061, en el siniestro se vieron implicados dos turismos y uno de los vehículos se incendió después del impacto.

La alerta entró en el centro de coordinación a las 01:05 horas. De inmediato se activó un operativo sanitario reforzado: seis ambulancias, tres UVI móviles de la zona, una de soporte vital avanzado y dos de soporte vital básico privadas, además de personal del PAC de Felanitx. A su llegada, los equipos estabilizaron a los heridos y organizaron su evacuación a distintos hospitales de la Isla.

Seis afectados, una víctima mortal

Entre los seis afectados, con edades entre 20 y 40 años, tres presentaban lesiones muy graves y tres quedaron inicialmente con pronóstico reservado, de acuerdo con la información facilitada por el 061. Finalmente, uno de los heridos falleció. El resto de pacientes fue derivado para atención especializada.

El dispositivo distribuyó los traslados en función de la gravedad y la proximidad:

Dos heridos fueron llevados al Hospital de Manacor.

Dos, al Hospital de Llevant.

Uno, al Hospital Universitario Son Espases (Palma).

Investigación en curso

A la hora de redactar esta información no han trascendido las causas del siniestro. La prioridad de los servicios de emergencia se ha centrado en la asistencia sanitaria y en la seguridad del tramo afectado de la Ma-4020, donde la circulación quedó condicionada durante las labores de auxilio y retirada de los vehículos.

