La flotilla con ayuda humanitaria para Gaza en la que viaja Greta Thunberg denuncia un ataque con dron que ha provocado un incendio

Uno de los buques de la Flotilla Sumud, atracada en el puerto tunecino de Sidi Bou Said, ha denunciado haber sufrido un ataque por un dron este martes. Lo han confirmado tripulantes de la embarcación. "La Flotilla Global Sumud (GSF) confirma que una de sus embarcaciones principales, conocida como el 'Barco Familiar', que transportaba a miembros del Comité Directivo de la GSF, fue impactada por lo que se sospecha es un dron", han señalado en su cuenta de 'X'.

Se ha podido confirmar que "todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo", a la vez que han detallado que se trata de ataques "dirigidos a intimidar y frustrar", aunque no conseguirán detenerlos. El barco navegaba con bandera portuguesa. El incendio "no provocó daños mayores, sino superficiales", y la embarcación "puede viajar" el miércoles.

La Guardia Nacional de Túnez desmiente el ataque

Aunque varios activistas atribuyen el ataque a Israel, la Guardia Nacional de Túnez desmiente el ataque y dice que todo ha sido provocado tras incendiarse un chaleco salvavidas. Precisan, además, El incendio habría sido provocado, añaden, por "la explosión de un encendedor o una colilla". La Guardia Nacional aseguró en su nota a la opinión pública que "no existe ningún acto hostil ni ataque externo".

Sin embargo, La flotilla ha publicado en sus redes sociales un vídeo que muestra "el momento exacto en el cual el 'Family boat' fue golpeado desde arriba". En las imágenes se puede ver cómo una especie de bola de fuego cae desde lo alto y golpea la embarcación, provocando un destello de luz y, tras lo que llega un incendio.

El coordinador de la GSF en España, Saif Abukeshek, ha confirmado a EFE que, aunque no estaban a bordo del barco en ese momento, en él viajan dos españoles: la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y él.

Greta Thunberg forma parte de la tripulación de la flotilla

Por el momento, no se conoce si la activista sueca Greta Thunberg, que forma parte de la tripulación de la flotilla, se encontraba o no en la embarcación en el momento del suceso.

Por su parte, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, también confirmó el ataque y agregó que "otras dos flotillas se dirigen a Túnez y necesitan protección urgente". Tras conocer el suceso, cientos de tunecinos se desplazaron al puerto de Sidi Bou Said para mostrar su solidaridad con la Flotilla mundial, tal y como se ha podido ver en vídeos difundidos en redes. Los protestantes repitieron gritos como "viva, viva Palestina".

