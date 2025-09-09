Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Presunto homicidio

Muere una mujer de 32 años después de que su madre presuntamente le obligara a inhalar gases

La víctima ha fallecido esta madrugada y las primeras sospechas indican que la inhalación de gases fue causada por su propia madre.

Tribunal Superior de Justicia de canarias

Tribunal Superior de Justicia de canarias

Adrián Ballesteros | Nacho Feliciano
El municipio de Breña Alta amanece de luto, una joven de 32 años ha fallecido tras inhalar una serie de gases tóxicos en su domicilio.

Los hechos han sido trasladados por el Tribunal Superior de Justicia de canarias, el cual en una primera investigación esclarece que podría tratarse de un caso de homicidio. La principal sospechosa es la madre de la victima, que actualmente se encuentra hospitalizada tras intentar quitarse la vida inhalando también el gas.

Por el momento se desconoce el motivo de este suceso y solo queda esperar a que continúe la investigación.

Una pesadilla con el peor fin posible

La denuncia se originó durante los ocho meses que la joven estuvo internada en el centro, un período durante el cual, y en palabras de su madre, la sedaron sin su consentimiento y se infligieron prácticas vejatorias y humillantes por parte del personal, entre las que figuraban restregar heces por la cara a uno de los residentes, bañarlos con agua fría extraídas con este fin de la cámara frigorífica del centro, o someterlos a encierros prolongados en un espacio que el director de la residencia denominaba "reeducativo".

Tanto la Fiscalía como la acusación particular de la madre probaron en el juicio la comisión de tres delitos contra la integridad moral, con la concurrencia de la agravante de superioridad, de manera que en julio de 2023 la sentencia del Juzgado de lo Penal número 7 de Santa Cruz de La Palma condenó al director del centro a tres años y nueve meses de cárcel por el daño que causó tanto a la hoy fallecida como a otros residentes con discapacidades severas, así como a indemnizar a los responsables legales de los perjudicados en la cantidad de 5.000 euros a cada uno de ellos en concepto de daños morales.

Tras ese proceso judicial madre e hija retomaron su vida hasta los terribles sucesos acontecidos en la jornada de ayer. El día anterior la madre realizaba una publicación en su página de Facebook en la que mostraba una foto con su hija con el texto "las calles se han hecho más estrechas y hay que abrirlas con las manos"; una triste premonición de lo que sucedería sólo unas horas después.

