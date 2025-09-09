Israel bombardea a supuestos altos cargos de Hamás en Doha en plenas negociaciones por el alto el fuego

El Ejército de Israel lanza un "bombardeo de precisión" contra supuestos altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital de Qatar, Doha, según confirman las propias Fuerzas de Defensa de Israel minutos después de que se registraran varias explosiones en el barrio de Katara.

Un oficial israelí ha confirmado a EFE el ataque a líderes del grupo terrorista. Según asegura Israel, el ataque tenía como blanco "la cúpula de la organización terrorista Hamás". "Durante años, estos miembros de la cúpula de Hamás han encabezado las operaciones de la organización terrorista, siendo directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre (de 2023) y orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel", aseguran las fuerzas israelíes en un mensaje.

Fuentes de Hamás, citadas por la cadena qatarí Al Yazira, señalaron que las bombas impactaron en la delegación negociadora del movimiento islamista palestino. En ese lugar se llevaba a cabo una reunión sobre la última propuesta del presidente Donald Trump (EE.UU.) para un alto el fuego, con Qatar ejerciendo el papel de mediador.

El primer ministro israelí apunta que ha sido una operación "completamente independiente", después de que medios internacionales dijeran que habían informado a EEUU antes del bombardeo.

"Oficina del Primer Ministro: La acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamás fue una operación israelí totalmente independiente. Israel la inició, la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad", escribe Benjamin Netanyahu en 'X'.

Netanyahu justifica el ataque israelí contra los líderes de Hamás en Catar por el atentado de este lunes en Jerusalén, que causó seis muertos y fue reivindicado por el brazo armado del grupo islamista.

El bombardeo se produce en plenas negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza después de que debatan la propuesta de Estados Unidos. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirma hoy que Israel acepta la última propuesta del presidente estadounidense, pero bajo dos condiciones: que se libere a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

En los últimos días, Hamás, que quiere alcanzar un acuerdo con garantías para poner fin a la ofensiva israelí, ha afirmado que está "abierto" a cualquier idea o propuesta que permita lograr un alto el fuego y la "retirada completa" de las fuerzas israelíes de Gaza.

"Felicidades por una operación extraordinaria"

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, felicita al Ejército por "una operación extraordinaria", tras el ataque en Doha. "Felicidades a la Fuerza Aérea, a las FDI, el Shin Bet (agencia de inteligencia interior) y todas las fuerzas de seguridad por una operación extraordinaria para frustrar a nuestro enemigo", escribió en su cuenta de la red social X.

Catar condena el ataque

Catar ha condenado este "cobarde ataque" de Israel "contra edificios residenciales que albergaban varios miembros del buró político en Doha", aunque no ha especificados quiénes. En la misma línea, el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, ha anunciado que realizarán una investigación "al más alto nivel".

"Este ataque criminal constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y representa una grave amenaza para la seguridad de los cataríes y sus residentes", afirmó el portavoz.

Así mismo adelantan que "no tolerarán esta conducta imprudente de Israel ni la continua perturbación de la seguridad regional, ni ningún acto que atente contra su seguridad y soberanía". Próximamente, "tan pronto como estén disponibles" se informará de los detalles de las investigaciones que se están llevando a cabo.

Catar confirma que no tolerará esta conducta "imprudente" de Israel ni la continua "perturbación de la seguridad regional, ni ningún acto que atente contra su seguridad y soberanía" y avanza que se llevarán a cabo investigaciones.

