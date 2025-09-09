Brutal paliza con palos y barras de hierro de una familia a un matrimonio en Salamanca

Cinco integrantes de una misma familia han sido puestos a disposición judicial en Salamanca después de protagonizar una violenta agresión contra un matrimonio. La brutal paliza dejó a las víctimas con heridas graves que obligaron a su hospitalización durante veinte días.

El ataque tuvo lugar en las inmediaciones de la vivienda del matrimonio. Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, los agresores rodearon al hombre y comenzaron a golpearlo con palos y objetos de metal. Posteriormente, dirigieron la violencia hacia la mujer, que también recibió numerosos golpes.

Tras la agresión, los autores huyeron del lugar, pero antes amenazaron a la pareja para que no denunciara lo sucedido. Sin embargo, las víctimas contaban con un testigo fundamental: su propio hijo, que presenció la paliza desde el domicilio familiar y confirmó lo ocurrido. Gracias a estas declaraciones y a las posteriores investigaciones, la Policía logró identificar a los responsables. Se trata de cuatro hombres y una mujer, todos pertenecientes a la misma familia, que fueron detenidos poco después de los hechos.

Las graves lesiones sufridas por el matrimonio, especialmente por el hombre, fueron graves. Él tuvo que permanecer ingresado en el hospital durante veinte días debido a la violencia de los golpes recibidos con palos y barras de hierro. Los cinco detenidos ya han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca, que continuará con las diligencias para esclarecer lo sucedido y depurar responsabilidades.

Brutal agresión en Gran Canaria

El pasado mes de junio tuvo lugar runa una brutal agresión en La Vega de San José, Las Palmas de Gran Canaria. Un un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado con un hacha, una barra de hierro y múltiples golpes por varios individuos que lo acusaban de robar un teléfono móvil. El incidente ocurrió cerca de la medianoche en el polígono de San Cristóbal, entre las calles León, Málaga y Córdoba.

Según imágenes grabadas por vecinos, un hombre persiguió a otro armado con un hacha, propinándole varios golpes hasta que el arma cayó al suelo. La situación escaló cuando se sumaron otros dos individuos: uno con una barra metálica y otro que recuperó el hacha. La víctima fue derribada y golpeada brutalmente en cabeza y torso, además de recibir patadas y pisotones. Durante la agresión, uno de los atacantes le sustrajo un objeto de su riñonera y justificó el ataque frente a los presentes. El Servicio de Urgencias Canario llegó al lugar y trasladó a la víctima al Hospital Insular con lesiones graves.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com